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薄多義「雞翅山」回來了！超霸氣「幾歲送幾隻雞翅」7月回歸 活動規則、訂位時間一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／薄多義義式手工披薩粉專
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薄多義「雞翅山」回來了！義式手工披薩餐廳「薄多義」重磅壽星活動強勢回歸，「幾歲送幾隻雞翅」超霸氣，活動內容與預約時間全公開，7月壽星頭香衝一波。

圖／薄多義義式手工披薩粉專
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薄多義「壽星雞翅山」將於7/1起重磅回歸，當月壽星本人到場並出示本人證件即可享「幾歲送幾隻雞翅」，今日(9)起開放預約7月，7/1起則可預約7、8月，以此類推。值得注意的是，雞翅活動須提前3天完成電話訂位或至門市預約，訂位需滿4人以上或不足4位但點滿4人低消亦可，並於訂位時提供壽星生日及歲數。

圖／薄多義義式手工披薩粉專
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低消部分每人500元（含服務費），會員點數兌換、Edenred宜睿券不列入計算。雞翅活動限內用，不得與其他優惠、會員點數放大3倍券併用。詳情依業者公告為準。

圖／薄多義義式手工披薩粉專
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圖／薄多義義式手工披薩粉專
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