快訊

「黨外在野大聯盟」11日成立！蕭旭岑、館長、郭正亮等入列…名單曝光

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

全民優惠吃福勝亭！日式定食200元起 快閃7天「2份人氣定食+副食+飲料」現省逾百元 會員加碼贈「10元茶碗蒸」優惠券

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

全民優惠吃！正值畢業季，許多餐飲業者推出畢業生優惠，而「福勝亭」則不分身份霸氣推優惠，祭出超值「209元單人餐」及好康相報「雙人餐」現省百元，快閃福利要把握。

圖／福勝亭官網
圖／福勝亭官網

不是畢業生也能省省吃！連鎖日式豬排專賣「福勝亭」快閃優惠來了，即日起至6/15，憑活動圖片可享定食優惠，有「209元單人餐（原價285元）」及「399元雙人餐（原價530元）」，每人約花200元即可享用，內用外帶皆適用。超值單人餐含鮮嫩炸雞柳定食一份和金黃脆薯；而雙人餐則有開運豬排定食一份、香酥炸腰內肉定食一份及胡麻豆腐與飲料*1。

此外，點購優惠套餐並於結帳時出示APP會員卡號累積點數，加碼再贈優惠券（單人餐送1張，雙人餐送2張），優惠券內容為點購任一定食+10元享茶碗蒸1份。而飲料部分，福勝亭亦有環保杯折扣，邀請顧客一同環保愛地球兼省荷包。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

圖／福勝亭粉專
圖／福勝亭粉專

編輯推薦

豬排 福勝亭 畢業季 炸雞 App

相關新聞

「東京最具魅力牛排館」主廚今來台！訂餐抽兩晚免費住

台北君悅酒店寶艾西餐廳攜手東京君悅酒店The Oak Door牛排館今（9日）起至6月30日推出「烈焰脂香．熾熱藝術饗宴...

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」回歸！漢堡王「漢堡買1送1」

炎炎夏日，想要吃點輕鬆的速食料理嗎？「漢堡王」自6月10日起，推出8款優惠方案，包括漢堡買1送1、指定漢堡99元、明星產...

薄多義「雞翅山」回來了！超霸氣「幾歲送幾隻雞翅」7月回歸 活動規則、訂位時間一次看

薄多義「雞翅山」回來了！義式手工披薩餐廳「薄多義」重磅壽星活動強勢回歸，「幾歲送幾隻雞翅」超霸氣，活動內容與預約時間全公開，...

全民優惠吃福勝亭！日式定食200元起 快閃7天「2份人氣定食+副食+飲料」現省逾百元 會員加碼贈「10元茶碗蒸」優惠券

全民優惠吃！「福勝亭」不分身份霸氣推定食優惠，祭出超值「209元單人餐」及好康相報「雙人餐」現省百元，...

板橋最強「蔬食Buffet」399起！高CP值「原素食府」優惠餐券「這時」開搶 免服務費享「100+道蔬食佳餚」吃到飽

板橋高CP值「蔬食Buffet」祭出吃到飽399元起優惠，免服務費暢享上百道蔬食餐點吃到飽，優惠餐券僅開賣24小時，不論是中晚餐還是下午茶都能選，先抄筆記等開搶囉！

Kitty、酷洛米都來了！藏壽司5款「三麗鷗馬克杯」滿額帶回家

粉絲們準備好了嗎？「藏壽司」今夏攜手「三麗鷗家族」，自6月16日起分批推出夢幻感十足的「琺瑯風馬克杯」，共計有Hello...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。