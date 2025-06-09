全民優惠吃福勝亭！日式定食200元起 快閃7天「2份人氣定食+副食+飲料」現省逾百元 會員加碼贈「10元茶碗蒸」優惠券
全民優惠吃！正值畢業季，許多餐飲業者推出畢業生優惠，而「福勝亭」則不分身份霸氣推優惠，祭出超值「209元單人餐」及好康相報「雙人餐」現省百元，快閃福利要把握。
不是畢業生也能省省吃！連鎖日式豬排專賣「福勝亭」快閃優惠來了，即日起至6/15，憑活動圖片可享定食優惠，有「209元單人餐（原價285元）」及「399元雙人餐（原價530元）」，每人約花200元即可享用，內用外帶皆適用。超值單人餐含鮮嫩炸雞柳定食一份和金黃脆薯；而雙人餐則有開運豬排定食一份、香酥炸腰內肉定食一份及胡麻豆腐與飲料*1。
此外，點購優惠套餐並於結帳時出示APP會員卡號累積點數，加碼再贈優惠券（單人餐送1張，雙人餐送2張），優惠券內容為點購任一定食+10元享茶碗蒸1份。而飲料部分，福勝亭亦有環保杯折扣，邀請顧客一同環保愛地球兼省荷包。
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