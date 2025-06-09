快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

板橋最強「蔬食Buffet」399起！高CP值「原素食府」優惠餐券「這時」開搶 免服務費享「100+道蔬食佳餚」吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／原素食府官網
圖／原素食府官網

板橋高CP值蔬食Buffet」祭出吃到飽399元起優惠，免服務費暢享上百道蔬食餐點吃到飽，優惠餐券僅開賣24小時，不論是中晚餐還是下午茶都能選，先抄筆記等開搶囉！

圖／原素食府官網
圖／原素食府官網

圖／原素食府粉專
圖／原素食府粉專

板橋蔬食Buffet「原素食府」在蔬食圈擁有大批鐵粉，即便是不吃素者也會被其美味驚豔到。本次「原素食府」推出「下午茶399元（原價420+10%元）」及「中晚餐569元（原價600+10%元）」等兩款優惠餐券且免收服務費，將於6/12上午9:00起在GOMAJI平台開賣，限時24小時販售至6/13上午8:59，而專屬開賣網址將更新於貼文下方。

值得注意的是，該餐券使用期間為6/13至9/13，每週一環保日不適用，且提前至少一天電話預約，並告知使用GOMAJI餐券。下午茶餐券兌換時段為週二至日14:30-16:30；中晚餐餐券兌換時段則為週二至日11:45-14:00或17:45-21:00（最晚19:30前入場）。更多相關資訊以業者公告為準。

圖／原素食府粉專
圖／原素食府粉專

​「原素食府」打造上百道蔬食自助吧，披薩、各式炸物到多道熱炒、蒸煮佳餚應有盡有，義大利麵或燉飯、炒飯與現煮炸醬麵、擔仔麵都任你吃，甜點及飲品、冰淇淋部分同樣豐富，不論是否為蔬食者都能吃得習慣且吃得開心。

圖／原素食府粉專
圖／原素食府粉專

圖／原素食府粉專
圖／原素食府粉專

圖／原素食府粉專
圖／原素食府粉專

圖／原素食府粉專
圖／原素食府粉專

圖／原素食府粉專
圖／原素食府粉專

原素食府

地址：新北市板橋區府中路29-2號4F

電話：02 2272 2988

編輯推薦

餐券 蔬食 板橋美食 吃到飽 下午茶 CP值 Buffet

相關新聞

板橋最強「蔬食Buffet」399起！高CP值「原素食府」優惠餐券「這時」開搶 免服務費享「100+道蔬食佳餚」吃到飽

板橋高CP值「蔬食Buffet」祭出吃到飽399元起優惠，免服務費暢享上百道蔬食餐點吃到飽，優惠餐券僅開賣24小時，不論是中晚餐還是下午茶都能選，先抄筆記等開搶囉！

Kitty、酷洛米都來了！藏壽司5款「三麗鷗馬克杯」滿額帶回家

粉絲們準備好了嗎？「藏壽司」今夏攜手「三麗鷗家族」，自6月16日起分批推出夢幻感十足的「琺瑯風馬克杯」，共計有Hello...

畢業季限定！ 2025年超強「畢業聚餐美食優惠」懶人包 火鍋、燒肉包場師生同樂 多人同行盡興又省錢

畢業季限定！ 2025年最強「畢業聚餐美食優惠」懶人包 師生同樂吃得盡興又省錢

全台最美無菜單火鍋新登場！「山上走走」華山店6/10奢華開鍋，頂級海陸一次滿足

在喧囂都市裡想找一口暖心火鍋？「山上走走」全新推出日式鍋物品牌，帶來視覺與味覺雙重享受！以整隻烏骨雞、野生鱸魚與頂級花膠慢火熬製的黃金湯底，無添加人工調味，口感濃郁卻清爽，是養生系老饕的夢幻逸品。搭配活體龍蝦、鮑魚、A5和牛等頂級海陸食材，徹底顛覆火鍋想像。現在確定6/10正式開吃！

爽吃一波！豐FOOD海陸百匯X阿華田豪華聯名 巧克力爆餡甜點限定現身

巧克力控們注意！主打逾百道多國料理吃到飽的「豐FOOD海陸百匯」餐廳，即日起到7月底與經典品牌「阿華田」聯名，推出多款獨家限定巧克力甜點，這個月更有畢業季學生優惠，以及滿滿黑鮪魚料理的鮪魚季活動，吃到飽團友們快揪起來～

「鐵路便當節」十週年！6/6台北車站開吃限量便當，還有吉祥物派對嗨翻

台鐵「第十屆鐵路便當節」將於6月6日至9日，在台北車站一樓多功能展演廳盛大展開！今年適逢十週年，不僅打造鐵路吉祥物「鐵魯漢娜將」主題餐廳，還有巨型慶生蛋糕拍照區、鐵魯漢娜將10歲生日紀念鋼盒便當，以及E500與R200造型陶瓷便當盒等限量好物，吃得到也買得到，讓便當控與鐵道迷都能滿載而歸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。