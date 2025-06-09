板橋最強「蔬食Buffet」399起！高CP值「原素食府」優惠餐券「這時」開搶 免服務費享「100+道蔬食佳餚」吃到飽
板橋高CP值「蔬食Buffet」祭出吃到飽399元起優惠，免服務費暢享上百道蔬食餐點吃到飽，優惠餐券僅開賣24小時，不論是中晚餐還是下午茶都能選，先抄筆記等開搶囉！
板橋蔬食Buffet「原素食府」在蔬食圈擁有大批鐵粉，即便是不吃素者也會被其美味驚豔到。本次「原素食府」推出「下午茶399元（原價420+10%元）」及「中晚餐569元（原價600+10%元）」等兩款優惠餐券且免收服務費，將於6/12上午9:00起在GOMAJI平台開賣，限時24小時販售至6/13上午8:59，而專屬開賣網址將更新於貼文下方。
值得注意的是，該餐券使用期間為6/13至9/13，每週一環保日不適用，且提前至少一天電話預約，並告知使用GOMAJI餐券。下午茶餐券兌換時段為週二至日14:30-16:30；中晚餐餐券兌換時段則為週二至日11:45-14:00或17:45-21:00（最晚19:30前入場）。更多相關資訊以業者公告為準。
「原素食府」打造上百道蔬食自助吧，披薩、各式炸物到多道熱炒、蒸煮佳餚應有盡有，義大利麵或燉飯、炒飯與現煮炸醬麵、擔仔麵都任你吃，甜點及飲品、冰淇淋部分同樣豐富，不論是否為蔬食者都能吃得習慣且吃得開心。
原素食府
地址：新北市板橋區府中路29-2號4F
電話：02 2272 2988
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