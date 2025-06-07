畢業季限定！ 2025年超強「畢業聚餐美食優惠」懶人包 火鍋、燒肉包場師生同樂 多人同行盡興又省錢

2025畢業季來臨！ 無論是與同學的告別聚餐，還是與師長的謝師宴，都是人生中難忘的時刻。許多餐飲品牌紛紛推出畢業季專屬優惠，為大家整理一波2025年「畢業聚餐美食優惠」懶人包，從火鍋、燒肉到飯店美食，應有盡有，期望師生同樂吃得盡興又省錢！

◎馬辣餐飲集團

新馬辣、馬辣豐富的海陸食材。圖／馬辣集團提供

馬辣集團聯合旗下吃到飽品牌推出「6人同行，老師免費」優惠方案，即日起至7/31止，周一至周五平日不限時段，提前預約揪團謝師並消費指定餐點，每滿6成人即免費招待1位老師憑教師證免費，適用品牌包含馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、問鼎桃園藝文店&高雄義享店、涮樂和牛、熊一、夯下去。

◎築間餐飲集團

圖／築間餐飲集團提供

築間餐飲集團旗下全品牌，於6/30前，推出「畢業季歡慶優惠」，活動期間平日時段，持學生證、教師證或穿著校服，提前訂位並，內用滿10人以上，即享88折優惠，滿20人以上再升級為78折優惠，最高每人現省500元以上。（部份門市不參與此次活動）

◎王品集團

和牛涮。圖／王品提供

王品集團旗下的「肉次方」推延長至3小時吃到飽、「和牛涮」再加碼隱藏版極上和牛無限續點；旗下三大燒肉品牌搶畢業季商機，王品瘋美食會員APP「來換禮物」，於6/16前，一鍵領取三大燒肉品牌贈肉券，適用於7/31前的平日時段，憑券攜伴到「肉次方」消費798元以上套餐，就招待「薄切鴨胸」一份；「Oh my!原燒」消費1客雙人套餐或2客單人套餐，可兌換「伊比利豬梅花」；「金咕」內用任一客多人套餐，即款待「特選牛板腱」。

韓式烤肉「金咕」。圖／王品提供

◎三澧餐飲集團

MO-MO PARADISE(圖左)、BELLINI Pasta Pasta(圖右)。圖／三澧餐飲集團提供

三澧餐飲集團旗下兩大人氣品牌推出「爽吃一整年」抽獎，「MO-MO PARADISE」於6/30前，平日可以10人同行1人免費限定優惠，並抽出位幸運兒，可獲得每月1張、共12張的雙人套餐券；「BELLINI Pasta Pasta」活動期間，點選兩套以上「歡聚分享餐」，即可抽獎贏得雙人套餐券。皆為結帳後掃描QR Code，登錄發票號碼、明細與聯絡資料即可參加。

◎台中鳳凰酒店

鳳凰食號自助餐廳。圖／台中鳳凰酒店

台中鳳凰酒店「鳳凰食號」自助餐廳，即起至7/10止，推出畢業季優惠，於用餐2日前訂位，用餐人數15人以上，平日10人用餐贈送第11人免費，假日用餐則免收10%服務費。

鳳凰食號自助餐廳。圖／台中鳳凰酒店

◎台北花園大酒店

圖／台北花園大酒店提供

台北花園大酒店推出謝師宴專案，於9/30前，中式桌菜平日每桌10,800元起+10%，假日每桌12,800元起+10%；西式自助百匯平日每位1,080元起+10%，假日每位1,280元起+10%，另有果汁汽水無限暢飲、免費提供音響設備及卡拉OK等優惠。

◎彭園會館

彭園會館基隆館於7/31推出謝師宴專案，每桌10人份8,800元+10%，提供果汁暢飲、免費停車3小時等優惠，並免費提供投影布幕及音響設備，適合舉辦溫馨的謝師宴。

圖／彭園會館基隆館官網

◎北澤壽喜燒

圖／北澤壽喜燒官網

台中「北澤壽喜燒」自即起至6/30期間，推出多人聚餐優惠：10人以上同行9折、30人以上同行88折、50人以上同行85折，適合各種規模的畢業季多人聚餐優惠。

圖／北澤壽喜燒官網

◎森森燒肉

「森森燒肉」連鎖燒肉餐廳，平日限定至少提前一日預定「畢業季優惠」，可享𝟲人以上，整桌𝟵𝟱折、𝟭𝟮人以上，直接升級成𝟵折優惠，須攜帶出示實體學生證才有專屬優惠！