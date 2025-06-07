全台最美無菜單火鍋新登場！「山上走走」華山店6/10奢華開鍋，頂級海陸一次滿足

在喧囂都市裡想找一口暖心火鍋？「山上走走」全新推出日式鍋物品牌，帶來視覺與味覺雙重享受！以整隻烏骨雞、野生鱸魚與頂級花膠慢火熬製的黃金湯底，無添加人工調味，口感濃郁卻清爽，是養生系老饕的夢幻逸品。搭配活體龍蝦、鮑魚、A5和牛等頂級海陸食材，徹底顛覆火鍋想像。現在確定6/10正式開吃！

圖／取自山上走走 日式鍋物台北華山店臉書粉絲團

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套餐採無菜單制，每人只要1,580元＋10%，從開胃的螢烏賊沙拉、北海道馬糞海膽冷麵、松葉蟹茶碗蒸，到炸蝦天婦羅，每道都巧妙融合四季旬味。海鮮盤更誠意滿滿，包含現撈白蝦、文蛤、真鯛，搭配桌邊專人服務，掌控下鍋時間與火候，確保每一口都是最佳熟度與原汁原味。

圖／取自山上走走 日式鍋物台北華山店臉書粉絲團

不只火鍋吸睛，最後還有用湯底精華熬製的「雞湯雜炊粥」，溫潤飽足為這場鍋物饗宴畫下完美句點。甜點則以草莓奶酪收尾，清爽中帶點微甜驚喜。若遇生日還可享「金箔冰淇淋」招待，更可加購日本十四代清酒，每杯僅需699元，奢華感直升！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自山上走走 日式鍋物台北華山店臉書粉絲團

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「山上走走」日式鍋物店位於台北華山，捷運忠孝新生站步行即達。訂位火熱開跑，把時間先訂下來，6月10日中午12點起開放預約6/11至6/30用餐，6/15起可預約7月時段。美味有限、席次有限，快揪好友一起上山，走走吃鍋趣！