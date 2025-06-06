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「鐵路便當節」十週年！6/6台北車站開吃限量便當，還有吉祥物派對嗨翻

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自鐵路便當節臉書粉絲團
圖／取自鐵路便當節臉書粉絲團

台鐵「第十屆鐵路便當節」將於6月6日至9日，在台北車站一樓多功能展演廳盛大展開！今年適逢十週年，不僅打造鐵路吉祥物「鐵魯漢娜將」主題餐廳，還有巨型慶生蛋糕拍照區、鐵魯漢娜將10歲生日紀念鋼盒便當，以及E500與R200造型陶瓷便當盒等限量好物，吃得到也買得到，讓便當控與鐵道迷都能滿載而歸。

圖／取自鐵路便當節臉書粉絲團
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活動場地規劃精細，讓逛展動線更順暢。南二門主打主題餐廳與釛匠研所，鐵魯漢娜將的可愛模樣在此大放異彩；北二門則匯集了夢工場與阿立圓山等人氣品牌，風味便當一應俱全；西一門設有政風處、運安處與國軍人才招募中心等主題攤位。台鐵便當店、國內與國際業者則集中在車站大廳區域，記得先到大會服務台索取地圖與集章卡，再開始美味冒險！

圖／取自鐵路便當節臉書粉絲團
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圖／取自鐵路便當節臉書粉絲團
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圖／取自鐵路便當節臉書粉絲團
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美食部分更升級與海漁基金會合作，推出5款獲「海洋之心生態標章（HEART）」認證的永續海鮮便當，包含炙燒章魚、蒸魚排、干貝風味飯等，每一口都吃得安心又滿足。購買永續海鮮便當還可參加好禮活動：買1送造型L夾、買2送環保餐具、買3送大翅鯨保冷袋，限量好康，送完為止！

圖／取自鐵路便當節臉書粉絲團
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四天活動天天有驚喜！6/6邀請鐵道文化達人洪致文帶你深度漫遊，6/7魔術師博神羅賓上演喜劇魔術秀，6/8日籍YouTuber Mana分享鐵道食旅體驗，壓軸6/9更有鐵魯漢娜將慶生派對，邀民眾一起做蛋糕同歡。現場還設有趣味小遊戲與打卡點，千萬別錯過這場集美食、文化、娛樂於一身的鐵路饗宴！

圖／取自鐵路便當節臉書粉絲團
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