爽吃一波！豐FOOD海陸百匯X阿華田豪華聯名 巧克力爆餡甜點限定現身

台鐵「第十屆鐵路便當節」將於6月6日至9日，在台北車站一樓多功能展演廳盛大展開！今年適逢十週年，不僅打造鐵路吉祥物「鐵魯漢娜將」主題餐廳，還有巨型慶生蛋糕拍照區、鐵魯漢娜將10歲生日紀念鋼盒便當，以及E500與R200造型陶瓷便當盒等限量好物，吃得到也買得到，讓便當控與鐵道迷都能滿載而歸。

2025-06-06 10:15