爽吃一波！豐FOOD海陸百匯X阿華田豪華聯名 巧克力爆餡甜點限定現身
巧克力控們注意！主打逾百道多國料理吃到飽的「豐FOOD海陸百匯」餐廳，即日起到7月底與經典品牌「阿華田」聯名，推出多款獨家限定巧克力甜點，這個月更有畢業季學生優惠，以及滿滿黑鮪魚料理的鮪魚季活動，吃到飽團友們快揪起來～
這回與「阿華田」聯名的「豐FOOD海陸百匯」餐廳內，不只飲料出現阿華田，主廚們發揮創意，把伯爵茶卷、爆焰菠蘿泡芙、濃醇提拉米蘇、葡式蛋塔、車輪餅、香蕉煎餅都和濃郁巧克力做結合，應有盡有，最特別的是「阿華田濃醇起司披薩」這道料理，不只放上阿華田脆脆巧克力餅乾粒增加口感，遇熱融化的起司和巧克力更是完美混搭，吃起來甜鹹交織風味很「豐富」！聯名甜點的供餐期間只到7/31，想嘗鮮的要快！
除了一系列限定的巧克力甜點之外，也正好趕上鮪魚季，6/30前一次可以吃到20道鮪魚創意料理，少不了的現切生魚片，還有鐵火捲、握壽司等經典日料，也別錯過，打卡再送「豪華鮪魚塔」；搭上畢業季、謝師宴，只要出示學生證，還能享平日下午茶餐期8折優惠，讓食量大的學子們剛好可以揪一團來慶祝畢業、邁向新旅程！
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