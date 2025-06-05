JJ粉絲快衝！ 林俊傑開唱大巨蛋美食應援 「豆漿油條鍋」只要288憑票第2鍋半價、手搖飲特調「黑夜問白天」送限定周邊

JJ林俊傑開唱，應援美食先登場！ 有「行走CD」美譽的林俊傑於6月首度站上台北大巨蛋開唱，除了要感動大家的耳朵，還有美食品牌聯名應援，讓你從胃暖到心！ 憑演唱會門票，可享舞古賀mini鍋物「第二鍋半價」優惠，COZY TEA御私藏端出以黑白系手搖飲品，還送限量JJ應援周邊，兩大品牌聯手寵粉，歌迷們準備吃鍋喝手搖！

◎豆漿湯頭配油條！舞古賀「豆漿油條鍋」開吃 第2鍋半價超划算

圖／舞古賀mini鍋物提供

舞古賀mini鍋物以林俊傑經典金曲《豆漿油條》為靈感，即日起至6/15，全台3間門市限時開賣「豆漿油條鍋」，一鍋只要288元，獨門黃豆湯底搭配酥脆油條，香氣濃郁、口感絕配，真的讓人一吃就懂什麼叫「要一起吃下去，味道才會是最好」，把歌詞端上桌也太浪漫了。

加碼優惠來囉！只要在演唱會當天6/7(六)、6/8(日)，限時兩日到店用餐並出示林俊傑大巨蛋演唱會門票，直接享「第二鍋半價」優惠，快揪JJ粉好友一起吃起來！

圖／舞古賀mini鍋物提供

◎「黑夜問白天」喝得到！COZY TEA限定特調送貼紙＋保冷袋

圖／COZY TEA御私藏提供

COZY TEA御私藏這回超有誠意！於6/7與6/8兩天限定，大巨蛋門市以療癒金曲《黑夜問白天》為靈感，推出黑白系特調「黑夜問白天」手搖飲，選用薰衣草綠茶＋滑順鮮奶酪＋Q彈仙草＋起司奶蓋，完美展現黑與白的和諧口感！

限時福利粉絲必追！凡購買「黑夜問白天」特調(售價90元)，就送JJ應援貼紙＋品牌保冷袋，數量有限、送完為止，把握機會到現場衝一波。