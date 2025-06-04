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能用一個月！摩斯漢堡「超值省優惠券」必收藏 「薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡」只要59、套餐現省近百元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
餐點示意圖。圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部、摩斯漢堡提供
餐點示意圖。圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部、摩斯漢堡提供

摩斯優惠攻略！各大速食不時推出優惠券促銷，「摩斯漢堡」也在這個6月祭出「MOS超值省」優惠券，凡出示畫面即享多種優惠，像是漢堡59元起、+10元多一件和超值獨享餐159元等。

餐點示意圖。圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
餐點示意圖。圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

即日起至6/30，「摩斯漢堡」推出「MOS超值省」優惠券，不論是人氣漢堡單點銅板價59元起、+10元多一件，還是超值套餐統統囊括，包含銅板價必買「超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡」只要59元，「黃金地瓜薯條」+10元多一件，兩份只要75元（原價130元）等都是百元有找。

摩斯「黃金地瓜薯」。圖／摩斯漢堡提供
摩斯「黃金地瓜薯」。圖／摩斯漢堡提供

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

圖／本報資料照
圖／本報資料照

而套餐部分，超值獨享餐159元，有3款漢堡可選擇，搭配雞塊地瓜組、3個方塊薯餅與經典冰紅茶，最高省61元；美味分享餐則包含兩款堡類、雞塊地瓜組、3個方塊薯餅及2杯冰紅茶，現省近100元。

只要在活動期間出示圖片即享優惠，本活動僅限門市臨櫃點購，點餐時要注意囉！

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銅板美食 速食 薯條 摩斯漢堡 地瓜

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