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蹦闆砸800萬賣酸辣魚 開3天員工走一半！被迫暫停營業
百萬YouTuber蹦闆（呂育銓）以精品代購致富，他日前宣布精品旗艦店開幕，斥資1.4億元，同時他也跨足餐飲業，投入800萬加盟酸菜魚品牌，店面於上月31日開幕，但才開幕短短3天，竟有超過一半的員工離職，加上備好一周的食材在3天內就用光，只好緊急停業3天。
蹦闆先前才發文分享新投資的酸菜魚餐廳，他表示之所以選擇這個品牌，是因為該品牌的湯頭鹹度是少數可以直接喝，就算喝完也不會口乾舌燥，而且份量夠大，不過才開幕沒多久，竟有一半的員工離職，蹦闆表示是因為生意太好，員工忙不過來，原本準備好一周的食材也3天就用完，他在鏡頭前喊話，強力募集新員工：「我人不夠！餐飲的朋友，歡迎來我旗下工作！我們福利待遇都比一般業界高。」而酸菜魚店因為人力不足和食材不夠，暫停營業2天，預計要到6月5日才會開始營業。
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