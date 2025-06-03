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五星飯店Buffet千元有找！萬豪Garden Kitchen「899元吃到飽」50+料理回歸 6大餐檯吃遍「現切肉、海鮮、夢幻甜點」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
Garden Kitchen自助式下午茶。圖／台北萬豪酒店
Garden Kitchen自助式下午茶。圖／台北萬豪酒店

台北吃貨們快追，五星飯店Buffet千元有找！台北萬豪酒店迎接開幕10週年，旗下人氣餐廳「Garden Kitchen」特別回饋，自超值自助式下午茶優惠—六大主題區、超過50道料理無限吃，原價每位1,080元的豪華饗宴，現在只要899元+10%，橫跨整個暑假，絕對是姊妹聚餐、親子午後時光的絕佳選擇！

Garden Kitchen自助式下午茶。圖／台北萬豪酒店官網
Garden Kitchen自助式下午茶。圖／台北萬豪酒店官網

台北萬豪酒店慶祝10週年盛事，Garden Kitchen再度推出超夯的「全自助式下午茶吃到飽」限時優惠今年於6/4至8/29期間、暑假前夕再度回歸，每週三至五下午3點至5點限定登場，只需每位899元，加一成服務費，即可暢享六大主題餐區，匯集超過50款佳餚的精緻異國料理、現切爐烤肉品、夢幻甜點與多款台灣特色小吃。

Garden Kitchen半自助式歐風餐廳。圖／台北萬豪酒店提供
Garden Kitchen半自助式歐風餐廳。圖／台北萬豪酒店提供

「Garden Kitchen」6大主題餐檯包含，「極鮮海物區」每日供應當令白蝦、淡菜、白蛤、煙燻鮭魚；「精湛冷盤區」嚴選LED無農藥蔬菜、冷切肉品及世界級起司；「環球熱食區」匯聚亞洲菜系及義法歐式料理；「現切肉食吧」主廚專業爐烤肉品現點現切；「現點現做區」多樣台式小吃；「夢幻甜點區」每日手作蛋糕、法式棒棒糖、馬卡龍、哈根達斯冰淇淋與新鮮水果等一次滿足。

Garden Kitchen半自助式歐風餐廳。圖／台北萬豪酒店提供
Garden Kitchen半自助式歐風餐廳。圖／台北萬豪酒店提供

這回萬豪超值自助式下午茶899元回歸，不僅能以優惠價享受五星級餐飲體驗，還可同步累積萬豪旅享家點數，惟本活動不可與其他優惠或餐券併用，僅限內用、不提供外帶，菜色內容依現場供應為主。

Garden Kitchen有多個半開式包廂。圖／台北萬豪酒店提供
Garden Kitchen有多個半開式包廂。圖／台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店「Garden Kitchen」自助式下午茶優惠

．活動日期：2025/06/04日至2025/08/29

．供應時段：每週三至週五 15:00至17:00

．地點：台北萬豪酒店一樓 Garden Kitchen

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