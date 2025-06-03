新葡苑「推車港點吃到飽」回來了！雙北兩店限定「777元吃到爽」、加碼「4人同行1人免費」 這家再霸氣加贈「燒臘三拼」

新葡苑「港點吃到飽」回來了！繼遠東信義A13店後，6月新檔期「蒸籠推車下午茶吃到飽」於新葡苑板橋店及復興店登場，多款港點、果汁茶飲和咖啡任你享用，還有「4人同行1人免費」要把握！

新葡苑「蒸籠推車下午茶吃到飽」。記者陳睿中／攝影

新葡苑自快閃推出「蒸籠推車吃到飽」後即吸引大批饕客造訪，6月由新葡苑板橋店打頭陣，即日起至6/27平日14:30-16:00（例假日除外），提供「蒸籠推車下午茶吃到飽」，成人每位777+10%元，用餐時間90分鐘；加碼「4人同行1人免費」至6/4，揪吃趁現在。

圖／新葡苑提供

記者陳睿中／攝影

而新葡苑復興店「蒸籠推車下午茶吃到飽」則將於6/16至7/18啟動，同為平日14:30-16:00限定，除有多款現做精緻港點、果汁茶飲咖啡暢飲外，每桌還會加贈「燒臘三拼」一盤，還能吃到臘味蒸飯、台式炒米粉及燉湯。來不及衝板橋店不要緊，復興店6/16至6/18首三日同樣推出「4人同行1人免費」，即起開放訂位，手刀卡位先！

記者陳睿中／攝影

新葡苑 板橋店

地址：新北市板橋區新站路28號9F

電話：02-8951-0388

Line線上訂位：@526zqone

新葡苑 復興店

地址：台北市忠孝東路三段300號10F

電話：02-8772-0177

Line線上訂位：@424opwmx