「首爾米其林二星主廚」登台進駐寒居酒店！限時推出台韓當地美學料理

連續兩年獲米其林二星肯定的韓國餐廳Restaurant Allen主廚徐賢敏（Chef Allen）即將來台，於7月18日至20日在寒居酒店BeGood餐廳舉辦四場期間限定客座餐會。午宴為八道式料理，每位6,880元+10%；晚宴為九道式料理，每位7,880元+10%，均含搭配葡萄酒或茶飲，即日起開放預訂。Chef Allen將以台灣當季食材融合韓式當代美學，打造只此一檔的跨國餐桌體驗。

圖／寒居酒店提供

Chef Allen擁有深厚的法式料理背景，曾於美國多間米其林星級餐廳磨練，包括Eleven Madison Park、Per Se與Daniel等，回韓後創立的「L’Impression」及「Restaurant Allen」皆迅速摘星，奠定他於亞洲高端餐飲界的地位。此次客座，他親赴台灣傳統市場採購，選用如雲林大白菜、台灣玉米筍、山蘇、鰻魚等地產好物，並帶來韓國傳統料理「橡實麵」與招牌炭烤牛小排，呈現文化交織下的創新風味。

圖／寒居酒店提供

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Chef Allen相信「最好的料理來自最好的當地食材」，用當日木盒展示食材與產地地圖，是他招牌的用餐儀式之一，也將完整呈現於此次BeGood饗宴中。他以現代藝術手法詮釋料理，打造專屬於Restaurant Allen的韓式法餐風格，邀請饕客一同品味這場充滿創意與細膩情感的頂級盛宴。活動詳情與訂位，請洽寒居酒店BeGood餐廳（02-2564-3577）。

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