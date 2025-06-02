橫濱牛排「吃到飽不限時」1個月！美味主餐+自助吧爽嗑6小時 「午間套餐390元」最超值
吃到飽不限時再加碼！「橫濱牛排」歡慶6月插旗高雄岡山、桃園統領，特別加推「平日午餐不限時」，一整個6月都適用，超值美味主餐與豐富精緻自助吧吃好吃滿。
「橫濱牛排」本月插旗高雄岡山、桃園統領，分別於6/13、6/20相繼開幕，為歡慶雙展店特別於整個6月祭出「平日午餐不限時」活動，平日午餐時段為11:00-17:00，凡於平日15:20前入座皆可用餐至17:00（平日15:20後恢復用餐100分鐘）。活動適用門市有宜蘭新月廣場店、中壢中山東路店、新竹大魯閣店、台南三井店、高雄SKM Park店。
此外，宜蘭新月廣場店、中壢中山東路店、台南三井店、高雄SKM Park店等4門市還有限定「午間套餐390元起」，390元即可品嘗起司雙醬漢堡排，以及咖哩、麵包、日式牛肉煮、霜淇淋和水果、飲品等自助吧吃到飽，供應情況依各店現場為準。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言