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橫濱牛排「吃到飽不限時」1個月！美味主餐+自助吧爽嗑6小時 「午間套餐390元」最超值

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／橫濱牛排粉專
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吃到飽不限時再加碼！「橫濱牛排」歡慶6月插旗高雄岡山、桃園統領，特別加推「平日午餐不限時」，一整個6月都適用，超值美味主餐與豐富精緻自助吧吃好吃滿。

圖／橫濱牛排粉專
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「橫濱牛排」本月插旗高雄岡山、桃園統領，分別於6/13、6/20相繼開幕，為歡慶雙展店特別於整個6月祭出「平日午餐不限時」活動，平日午餐時段為11:00-17:00，凡於平日15:20前入座皆可用餐至17:00（平日15:20後恢復用餐100分鐘）。活動適用門市有宜蘭新月廣場店、中壢中山東路店、新竹大魯閣店、台南三井店、高雄SKM Park店。

圖／橫濱牛排粉專
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此外，宜蘭新月廣場店、中壢中山東路店、台南三井店、高雄SKM Park店等4門市還有限定「午間套餐390元起」，390元即可品嘗起司雙醬漢堡排，以及咖哩、麵包、日式牛肉煮、霜淇淋和水果、飲品等自助吧吃到飽，供應情況依各店現場為準。

圖／橫濱牛排粉專
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漢堡排 橫濱牛排 吃到飽 中壢 三井

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