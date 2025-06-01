不只旭集開新店！欣葉旗下「NAGOMI」二店要來了 朝聖必知「開幕日」快筆記
欣葉也來了！繼饗賓餐旅旗下「旭集」插旗微風廣場後，同為Buffet大牌的「NAGOMI和食饗宴」二店確定進駐信義區，預計於本月開幕，更將帶來有別於一店的獨家菜色與用餐氛圍。
饗賓旗下「旭集」台北微風店於5/28開幕，吸引消費者開箱飽口福。而欣葉旗下「NAGOMI和食饗宴」除一店坐落中山商圈外，即將在信義新光三越A8開拓二店，該店主打「被照顧的感覺」，以正統的京都風味呈現並提供具有溫度的用餐體驗。「NAGOMI和食饗宴」二店預計於6/19開幕，將為信義區帶來新一波朝聖人潮。
此外，另一吃到飽品牌「欣葉日本料理」則將自6/16起推出新主題「島町之夏－沖繩祭」，打造20道沖繩料理與飲品，從沖繩黑糖燉豚足、果香蜜味噌燒豚排、島風瓜蛋起司燒到在地創意沙瓦統統享用得到。
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