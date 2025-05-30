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全台最狂早餐「15元三明治」！比中南部還便宜 大安區「早餐神店」再曝光 網驚：以為時光倒流

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／秋奶奶早餐店粉專
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比南部早餐店還便宜！有網友在爆廢公社公開版分享「天龍國的月底好朋友」引發討論，照片中的兩款常見的三明治都只要15元，有內行人一看就知道是哪家，更讚「這個還比貴的好吃」。

圖／秋奶奶早餐店粉專
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物價高漲，小民苦翻天，不少人開始挖掘各地隱藏版銅板美食，近日有網友在臉書社團分享「天龍國的月底好朋友」，除配圖外還透露「在大安區」，迅速被內行網友曝光店名，就是位於大安區龍泉街的「秋奶奶早餐店」，經典款肉鬆三明治及火腿三明治只要15元，煎蛋、小黃瓜等配料一樣不少，令大批網友直呼「有夠便宜」。

圖／秋奶奶早餐店粉專
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圖／秋奶奶早餐店粉專
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圖／秋奶奶早餐店粉專
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「秋奶奶早餐店」以銅板價格深受在地人喜愛，肉蛋吐司、鮪魚蛋餅漢堡蛋等經典早餐都點得到，草莓、芒果等季節限定三明治凡推出也時常被秒殺，在Google拿下4.7高分、近500則評論，除了超實惠的感人價格外，網友還評價「餐點製作也不馬虎，用料實在」、「CP值超高，店員都非常親切客氣」、「如果住這附近，絕對新台幣支持，天天吃爆」、「餐點價格，讓我有時光倒流的感覺」。

圖／秋奶奶早餐店粉專
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銅板美食 蛋餅 芒果 漢堡 早餐 大台北美食 三明治 CP值

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