全台最狂早餐「15元三明治」！比中南部還便宜 大安區「早餐神店」再曝光 網驚：以為時光倒流
比南部早餐店還便宜！有網友在爆廢公社公開版分享「天龍國的月底好朋友」引發討論，照片中的兩款常見的三明治都只要15元，有內行人一看就知道是哪家，更讚「這個還比貴的好吃」。
物價高漲，小民苦翻天，不少人開始挖掘各地隱藏版銅板美食，近日有網友在臉書社團分享「天龍國的月底好朋友」，除配圖外還透露「在大安區」，迅速被內行網友曝光店名，就是位於大安區龍泉街的「秋奶奶早餐店」，經典款肉鬆三明治及火腿三明治只要15元，煎蛋、小黃瓜等配料一樣不少，令大批網友直呼「有夠便宜」。
「秋奶奶早餐店」以銅板價格深受在地人喜愛，肉蛋吐司、鮪魚蛋餅、漢堡蛋等經典早餐都點得到，草莓、芒果等季節限定三明治凡推出也時常被秒殺，在Google拿下4.7高分、近500則評論，除了超實惠的感人價格外，網友還評價「餐點製作也不馬虎，用料實在」、「CP值超高，店員都非常親切客氣」、「如果住這附近，絕對新台幣支持，天天吃爆」、「餐點價格，讓我有時光倒流的感覺」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言