一人開吃230元超值套餐！ 燒肉Smile「輕享門市」登場 厭世系Kurt Wu聯名3大主題店+限量可愛周邊快收

迎接夏日美食季！燒肉Smile這次不只推出全新「輕享門店」，讓你一人就能開吃超值230元套餐，還能享用自助吧、湯品與豐富副餐，更攜手人氣插畫家 Kurt Wu 打造「這夏Kurt好」主題活動，不僅店面換裝、聯名周邊超吸睛，完成任務還能免費帶回貼紙、小卡，更有機會抽到親筆似顏繪，粉絲們快衝一波！

圖／燒肉Smile提供

燒肉Smile全新推出的「輕享門店」系列，主打親民價格與個人套餐，一人也能輕鬆享受燒肉樂趣。最低只要 230元 起，就能享用「牛五花 x 冷藏雞腿排套餐」，搭配雞白湯、越光米飯、韓式泡菜等副餐，還可無限享用沙拉吧、進口霜淇淋與飲料，CP值爆表！

而最受歡迎的「Smile盛合」也沒缺席，牛五花、橫膈膜、豚五花、鱸魚菲力與鮮蝦一次到位，還能免費升級蔥花玉子拌飯，成為大食量族的首選。

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厭世系Kurt Wu聯名來襲！燒肉Smile聯名插畫家Kurt Wu，以「這夏Kurt好」為主題，將Kurt招牌厭世可愛畫風融入門市空間設計。包括 台北大安忠孝店、台中中科店、高雄台鋁店 變身特色主題店，從牆面裝置到菜單小物處處都有。

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「這夏Kurt好」聯名活動更帶來豐富Kurt聯名周邊，即日起至6/29，至任一門市完成打卡任務贈限量KURT愛爆擊貼紙包1份，點購「Smile盛合」或「特盛套餐」加贈聯名小卡，消費滿500元還可以59元加購「KURT愛魔鏡鏡面吊飾」1個！另外，訂位並備註通關密語「這夏kurt好」即有機會抽中「KURTWU親手繪製似顏繪」，限量5名！

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