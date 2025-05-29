超過30間美味！ 2025「端午節美食優惠」懶人包 超商、甜點、手搖飲買一送一、速食餐廳統統爽吃

2025端午節全台美食優惠懶人包讓你一路吃好吃滿！ 各大品牌從超商、甜點、手搖飲一路打到速食、火鍋餐廳優惠陣容，有買一送一、第二件半價、超值套餐、打卡送好康等超狂折扣活動，超過30間品牌優惠一次看！

【超商搶端午商機！咖啡優惠組合、霜淇淋買一送一】

◎7-ELEVEN

7-ELEVEN推出一系列會員限定活動，只要用icash Pay累積消費達標，就能輕鬆賺OPENPOINT點數回饋，會員預購粽子禮盒還可再享紅利點數加碼！CITY CAFE指定飲品祭出熱門品項12杯優惠組，包含大杯濃萃美式12杯400元、大杯濃萃拿鐵12杯510元、西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡任選12杯680元、風味系列指定冰飲任選12杯640元，還有CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶／青梅冰茶任選12杯500元，黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選12杯500元。

於5/30起至6/1端午連假期間，酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋，還有思樂冰，都能享全口味買一送一。

酷聖霜霜淇淋買一送一。圖／7-ELEVEN提供

◎全家便利商店

全家便利商店主打全盈+PAY支付優惠，至6/1止會員限定好康，Let's Café特濃美式、特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵，與Let's Tea仙女醇奶茶，都有同品項第2杯10元；隨買跨店取快閃促銷，Let's Café大杯經典美式22杯、大杯經典拿鐵18杯666元、Let's Tea也有系列優惠666元；Famice霜淇淋則享18支666元優惠，會員限購２組，可兌換至115/2/20。另外，即日起至6/1於全台門市單筆購買指定商品滿688元，即可獲得好禮3選1兌換券，可免費兌換包含光泉全脂保久乳、五月花厚棒衛生紙、農心爽口海鮮味烏龍麵。

Fami!ce霜淇淋。圖／全家便利商店提供

◎萊爾富

即日起至6/1，萊爾富限時3天端午優惠，Hi-Life VIP APP專屬優惠Hi café系列買5送5，特大杯美式600元、特大杯拿鐵700元、中杯特濃美式450元、中杯特濃拿鐵550元，每人限購2組，可跨店取、轉贈，有效期限1個月。另於全台門市，同步推出Hi café珍珠奶茶系列指定商品任選、以及特濃美式、拿鐵同品項「買一送一」優惠。

圖／萊爾富

◎OK mart

即日起至6/1，OKCAFE祭出特大杯莊園系列買2送1，包含特大莊園美式、特大莊園拿鐵，同時推出OKCAFE季節限定新品「冰淇淋莊園美式、紅茶」，特大杯新品上市期間凍感價只要59元。

OKCAFE。圖／OKmart提供

【手搖飲甜點超狂聯名！7元水果茶、買一送一、第二件只要10元】

◎大苑子

今年繼續登場「大苑子7元端午活動」，這次祭出全新「大苑子水果茶」，會員限時限量只在5/31當天開搶，到指定40家門市上午11點30分領取號碼牌就能用7元入手，每間門市僅50杯、每人限購1杯，記得提早卡位！

圖／大苑子

◎CoCo都可

CoCo也來搶端午財水熱潮，自5/30至6/1推出紅茶、綠茶、青茶任選2杯特價只要39元的限時優惠，不論你喜歡紅紅火火還是金水生財，這波財運飲就是要你喝好喝滿，每單不限杯數，線上線下都能買。

CoCo純茶。圖／CoCo提供

◎迷客夏

迷客夏則主打茶拿鐵控必衝優惠，現在起至6/3，只要在門市購買任2杯飲品，就能用39元加購中杯指定茶拿鐵1杯，且一筆訂單可以累加加購數量，想喝就喝不用克制。

圖／迷客夏提供

◎COMEBUY

COMEBUY嗨神奶茶粉絲注意！5月29日當天推出超限量「買一送一」優惠，不管是嗨神還是嗨神奶茶都能享有活動價，還有momo購物網推出的75折環保杯優惠券可兌換，全台門市都能使用。

圖／COMEBUY提供

◎COZY TEA御私藏

COZY TEA御私藏則以高顏值吸睛，5/30至6/13，購買雲朵奶蓋系列即送1杯裝彩繪保冷袋，6/14日至6/30買6杯再送6杯裝袋款。雲朵系列分白、黃、粉三款口味，鹹奶蓋、布蕾奶蓋、草莓清香一次滿足少女心。

圖／COZY TEA御私藏提供

◎先喝道

先喝道則在5/30推出全新「荔枝系列」，主打濃郁果香與回甘茶香的完美比例，兩款新品「愛蜜荔錫蘭」與「愛蜜荔茶王」都可享「買一送一」超殺優惠，每人每次限購2組，售完為止，要搶趁早！

愛蜜荔錫蘭。圖／先喝道提供

◎萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶也在5/30開跑芒果季活動，至6/8止，凡於「你訂」平台購買任一芒果系列飲品，就送10元折價券，可於下次消費折抵使用，券可用到6/15，喝飲料還能回饋一波。

芒果冰沙。圖／萬波島嶼紅茶提供

◎COLD STONE

COLD STONE也沒缺席端午優惠戰場！即起至6/1，中杯以上冰淇淋享「第二杯半價」，6/6還有桶裝冰淇淋「買1送1」，6/7至6/8第二杯折100元，6/10再祭出第二杯10元的超狂折扣，另有霜淇淋買一送一活動，從冰品到桶裝通通有誠意。

圖／COLD STONE、Mister Donut提供

◎Mister Donut

Mister Donut則在6/1前推出甜甜圈9入只要299元的超值組合，使用悠遊卡或悠遊付還能再多送1顆蜜糖波堤！店內現做飲品也有「第二件半價」優惠，連假想吃甜甜圈配飲料，一起打包最划算！

◎麥當勞

首先是麥當勞的鐵粉注意啦！即日起至6/17，透過「歡樂送」App訂餐，就能享有OREO冰炫風、焦糖冰奶茶買一送一好康，單點就能賺到一杯！更讚的是，只要訂單滿699元，還直接加送一份6塊麥克鷄塊，冷飲＋熱食一次包辦。

圖／麥當勞提供

◎頂呱呱

頂呱呱則主打「呱呱包就是速食界的粽子」這點太中肯，即日起至6/1，推出「呱包狂歡桶」只要499元，包含呱呱包、炸雞、地瓜薯條與可樂，適合家庭或好友聚餐。一人吃也OK，「雪泥輕食餐」只要129元就能吃飽飽，還有呱包雙吃組，兩顆呱呱包只要109元超划算。

圖／頂呱呱提供

◎肯德基

肯德基則端出端午限定「47折超值組合」超殺優惠，自即起至6/2，只要輸入優惠代碼「40586」，就能用333元吃到6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻，雞控、甜點控通通照顧到，限時限量錯過可惜！

圖/肯德基提供

◎必勝客

必勝客至5/29前平日推出指定比薩9折，端午連假期間至6/1前，再來個「買大送大」外帶優惠，還能升級加購8吋原味巴斯克熔岩起司蛋糕與指定拼盤的「就愛最大盒」套餐，一次滿足。

必勝客推出「就愛最大盒」。圖／必勝客提供

◎拿坡里披薩．炸雞

拿坡里披薩．炸雞從現在起一路優惠到6/4，人氣披薩與炸雞只要199元！憑身分證對中還可加購1元可樂，週末小聚、連假晚餐都能輕鬆點。

圖／拿坡里披薩．炸雞提供

三商炸雞則從即起至6/22，推出買5送2活動，買5塊義式炸雞就送2隻黃金戰斧雞腿，超級划算！還有新推出的「青花椒麻雞塊」，香麻不辣、一口一個只要49元。

圖／三商炸雞提供

◎達美樂

達美樂推出端午限定買一送一，外帶大披薩再送可樂一杯，還有火山系列、小披薩通通外帶半價！5/30前再加碼小資外送組合599元，就能吃到大披薩＋副食＋可樂，超值整組帶走超方便。

達美樂晶圓火山披薩。達美樂提供

◎摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至6/1，超人氣「蒟蒻禮盒」買一箱送一箱，600元直接打5折，健康控的最愛！而喜歡摩斯飲品的人也別錯過，指定飲料兩杯只要99元，香吉士蘇打、哈密瓜蒟蒻冰茶超清爽，想吃正餐還能選擇「摩斯應援組」，漢堡加大杯冰紅茶只要89元！

楊枝甘露蒟蒻禮盒。圖／摩斯漢堡

【人氣餐廳端午優惠！小籠包送粽子、宵夜時段不限時】

◎肉多多火鍋

肉多多火鍋自5/30至6/30，只要提前一天訂位並選擇349元以上套餐，說出「稅季大補帖，好禮五選一」，就可免費獲得豬肉、雞腿、魚片、蛤蜊、小白蝦五選一，現省129元！晚間21:30後還能享「用餐不限時」，夜貓族快衝。

。圖／肉多多提供

◎丸亀製麵

丸亀製麵「誠品松菸店」於5/31開幕，開幕限時兩日5/31-6/1加入官方LINE好友並消費滿300元，即送「釜揚烏龍麵（中）」兌換券5張（限量贈送，每人限換1份），限量送完為止。

贈送「釜揚烏龍麵」兌換券。圖／丸亀製麵提供

◎吉豚屋

吉豚屋於即日起至6/4推出超值拼盤加購，只要點購任一主餐即可加價入手拼盤：包含炸魚、海老、腰內豬排與唐揚雞的「豪華酸甜綜合拼盤」加購價只要179元；還有「酸甜陸陸雙拼」、「酸甜海味雙拼」可選，最低129元起，吃得澎湃又划算。

「吉豚屋」推出3款拼盤加購優惠。圖／吉豚屋提供

◎繼光香香雞

經典人氣「樂薯」回歸市場！5/29起推出全新升級版，口感更綿密，原味65元、塔塔風味75元；另外中山旗艦店與桃園新光門市限定推出3款清爽果茶「香澄雷夢」、「搖滾美莓」、「旺來香橙」，內含多種水果，解膩又消暑。

繼光香香雞買1送1。圖／繼光香香雞提供

◎樂天皇朝

樂天皇朝於即日起至6/6端午限定活動，凡內用點選招牌「八色小籠包」，即免費贈送一籠「台灣粽小籠包」限定口味（價值188元），只送不賣！喜歡創意中菜的人絕對不能錯過。

台灣粽小籠包。圖／樂天皇朝

◎千葉火鍋

吃到飽火鍋「千葉」、「享千葉」、「新千葉」三大品牌自即日起至5/31，在自助吧區推出「迷你寶寶粽」，內餡包入滷肉與花生，一口大小不黏牙，搭配火鍋剛剛好！