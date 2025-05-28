5/28「國際漢堡日」優惠懶人包！ 吃爆漢堡王、樂檸、本村炸雞買一送一、萬豪「6kg巨人堡」壓軸登場

漢堡控照過來！ 5/28「國際漢堡日」優惠、巨無霸美味一次開吃。每年的5月28日被許多國家非正式地認為是「國際漢堡日（International Hamburger Day）」，雖然沒有被官方列為國際節日，但它早透過速食品牌、餐飲媒體及愛好者的熱情推波助瀾，漸漸形成一場全球性的「漢堡狂歡節」！

韓式炸雞漢堡買1送1優惠。圖／Bonchon本村韓式炸雞提供

Bonchon本村韓式炸雞這回也不缺席！將經典炸雞結合漢堡靈魂，推出內用買一送一限定活動，只有5/28這天限定。漢堡靈魂來自酥脆外皮與醬料的雙重魅力，濃郁韓味讓人一口接一口，忍不住想再來一個。活動地點限定台北北車店與重慶南店，漢堡迷記得趁早卡位！

●臺虎精釀啜飲室：漢堡搭啤酒，一日限定同歡

圖／臺虎精釀提供

精釀控注意！臺虎精釀啜飲室大安店響應漢堡日，推出5/28一日限定的漢堡消費活動。人氣必點「OG STACK」美式漢堡，雙層漢堡肉加上番茄、生菜與起司，經典又滿足。當漢堡遇上手工啤酒，就是人生小確幸的最佳範本。

餐點示意圖。圖／漢堡王提供

漢堡王在國際漢堡日推即日起至5/29連續開吃！任選兩個指定漢堡只要199元，包括華堡、雙層鱈魚堡、海老牛肉堡等選擇。而且配合端午節，還有雙人套餐59折優惠，像是安格斯雙套餐、烤腿海老雙套餐，全都只要289元，讓你吃堡又省錢！

樂檸漢堡。圖／樂檸漢堡提供

走清新風的樂檸漢堡也來搶攻漢堡日版圖！5/28至6/1連續五天，只要點一份「樂檸熟成鳳梨堡」套餐，就免費送你一瓶柏克金樂啤 WOW BEER。主打自然熟成的金鑽鳳梨與手作漢堡排完美結合，爽口不膩，還能小酌一下，整個初夏感爆棚！

台北萬豪酒店Lobby Lounge推出10吋的「萬豪巨人堡」。圖/台北萬豪提供

台北萬豪酒店迎來開幕十週年，正好搭上漢堡日熱潮，推出期間限定「豪享吃堡」活動，從5/26一路吃到6/8。其中最吸睛的莫過於震撼登場的10吋萬豪巨人堡——整顆漢堡重達6公斤，裡頭包了超過2公斤手打牛肉排、1公斤酥脆培根，以及多達20片起司，份量是一般漢堡的16倍，堪稱「肉食者的天堂」！

Lobby Lounge經典牛肉培根切達起司漢堡享買一送一。圖/台北萬豪提供

此外，Lobby Lounge平日限定經典牛肉堡買一送一活動，11點到下午5點上場。嚴選美牛與紐牛混合製作的手工漢堡排，加上切達起司與香煎培根，一咬下去就知道什麼叫頂級漢堡魂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康