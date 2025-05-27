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報稅季「一条通」最懂你！再推「5款夯品」半價起+滿額贈現金券 30元開吃「巨無霸生蝦壽司」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／一条通提供
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新幹線壽司「一条通」最懂你！報稅季省錢吃，「一条通」數度推半價優惠，6/1前「5款夯品」半價起，全台8間門市同步開跑，另有滿額贈加菜金活動，陪你熬過這個稅月。

圖／一条通提供
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漲價還打5折！美登利台中LaLaport店壽司吃到飽大漲引發熱議，「一条通」反其道而行大受消費者支持，最新一波半價優惠主打「5款指定品項」，有箭魷、鮮蝦親子、花蛤、炸蝦與巨無霸生蝦壽司等精選美味，價格只要20-30元，令人直呼「揪甘心」。

圖／一条通提供
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本次半價優惠於南京中山、土城、永春、竹北、桃園、公益、十全、明誠等8間門市開跑，期限至6/1。此外，全台門市皆有滿額贈加菜金活動，單筆消費滿300元即贈30元現金券，滿600元贈60元現金券（以此類推）；三重、三和、學士、舊宗門市則加碼為消費滿300元贈50元現金券。現金券使用規則依票券說明為準。

內用價目表。圖／一条通提供
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內用價目表。圖／一条通提供
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一条通 半價優惠資訊

活動時間：即日起～2025/6/1

活動內容：箭魷、鮮蝦親子、花蛤 特價20元；炸蝦、巨無霸生蝦壽司 特價30元

指定門市：南京中山、土城、永春、竹北、桃園、公益、十全、明誠

粉絲專頁：https://www.facebook.com/yitiaotong

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美登利 漲價 壽司 吃到飽

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