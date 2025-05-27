麥當勞「買一送一」來了！ 「冰炫風、蛋捲冰淇淋」優惠開吃 「得來速、歡樂送」限定省錢攻略

「買一送一」來了！ 麥當勞本週優惠火力全開，推出限時優惠，不只讓你爽爽吃冰，從蛋捲冰淇淋、OREO冰炫風，到漢堡套餐、雞塊、薯條統統有，不管是外帶、得來速還是宅在家歡樂送，都有專屬好康，讓你荷包滿滿不失血。

麥當勞APP優惠示意圖。圖／台灣麥當勞提供

●APP優惠券門市限定：

麥當勞APP推出「蛋捲冰淇淋」優惠。圖／麥當勞提供

即日起至5/28，只要透過「麥當勞APP全球版」出示優惠券，就能享有單點蛋捲冰淇淋買一送一的超值優惠，每支平均只要9元，絕對是夏天甜點救星；即日起至5/31，單點6塊麥克雞塊特價只要58元，另外4塊雞塊特價只要29元；而在5/30至6/1期間，只要購買任一款超值全餐，還能免費獲得小份薯條一包，讓你的套餐瞬間升級。

麥當勞麥克雞塊。圖／麥當勞提供

早餐時段也有好消息！即日起至6/1，單點豬肉蛋堡現折6元，等於每份只要56元，再搭配一杯熱咖啡或奶茶，就是一份美味又划算的早晨活力來源。

麥當勞APP優惠示意圖。圖／麥當勞提供

●得來速限定優惠：

麥當勞APP得來速獨家好康！即日起至5/30前，到得來速購買「雙層四盎司牛肉堡套餐」（不管原味還是辣味），還能加碼免費獲得勁辣香雞翅一份（兩塊），微辣酥香的口感光想就讓人流口水。

麥當勞雙層四盎司牛肉堡。圖／麥當勞提供

●歡樂送限定優惠：

麥當勞APP推出「歡樂送限定優惠券」，即日起至6/17，「焦糖冰奶茶」與「OREO冰炫風」單點皆買一送一；單筆滿399元，送「6塊麥克雞塊」乙份。

麥當勞冰炫風。圖／台灣麥當勞

需要注意的是，這些優惠券皆為「麥當勞APP全球版」限定，每張券限兌換一次，且不適用於Uber Eats、foodpanda與部分特定門市。