不戰南北粽 開吃「炸粽子」！頂呱呱「呱呱包」優惠連6天 端午限定「呱包狂歡桶」現省121元
端午節「炸粽子」！頂呱呱「呱呱包」參戰，特別推出連續6天「呱包優惠」，從狂歡桶到雙吃組統統有，不論是想聚餐大吃還是嘴饞小品都能滿足。
不戰南北粽，換吃「炸粽子」也很可以！頂呱呱「呱呱包」為明星商品，擁有許多忠實顧客。為迎端午，頂呱呱新推「呱包優惠」搶攻市場，5/27至6/1，「端午呱包狂歡桶」特價499元（原價620元）、「呱包雪泥輕食餐」特價129元（原價159元）、「呱包雙吃組」特價109元（原價138元）。
其中，「端午呱包狂歡桶」內含呱呱包4顆、原味雞腿2隻、原味炸雞2隻、地瓜薯條1份及1.25L可樂一瓶，從炸粽子、經典地瓜薯條到台味炸雞全在這一桶。以上優惠組合於全台頂呱呱門市販售，而桃機、松機及南港LaLaport門市不適用。
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