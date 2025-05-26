台北人訂這間！添好運「699元點心放題」加開一門市 吃到飽菜單同步公開
添好運「點心放題」再加開！除活動時間延長外，最新加開活動門市「松山車站店」，僅限網路訂位，台北人快手刀卡位。
添好運「699元點心放題」持續延長，多數指定門店都已被訂滿，最新回饋再加開「松山車站店」，6/2至6/30平日14:00-17:00限定，用餐時間100分鐘，每日上限40位，沒搶到天母和新店的朋友可以考慮衝一波。
值得一提的是，該活動僅限網路訂位，不開放現場候位。此外，放題菜單也同步公開，從XO醬辣味炒飯、韮王鮮蝦腸、鮮蝦腐皮卷到添好運流沙包、冰火菠蘿和楊枝甘露，統統任你點。
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