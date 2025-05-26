「自助Buffet」免千元！台中唯一「五星級溫泉飯店」年度優惠必收 秀證件「自助百匯、中餐廳」任選爽吃
秀證件吃Buffet免千元！台中地區唯一「五星級溫泉飯店」特別祭出敦親睦鄰專案，符合活動條件即享「2大餐廳」優惠價880+10%元，自助百匯任你爽吃，一路優惠到12月。
台中五星級「清新溫泉飯店」坐擁絕佳高點景觀視野，除溫泉與住宿外，餐飲部分更推出多種優惠方案，2025「敦親睦鄰優惠專案」更是千元有找，凡居住或於【大肚、烏日、龍井及南屯地區】工作，出示證件即享週一至五平日晚餐「新采自助百匯」或「天地一家餐廳」每人只要880+10%元優惠價。
天地一家中餐廳以火鍋、港式點心及中式熱炒為招牌，而新采自助百匯則有海鮮料理、生魚片、現切排餐及類蒙古烤肉等多樣Buffet吃到飽。值得注意的是，使用敦親睦鄰專案須於訂位及結帳時告知並出示相關證件。詳情以官方公告為準。
此外，年度餐飲優惠還有壽星專案及敬老專案，皆可享有8折優惠，活動內容可見官網。
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