快訊

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

陷焦慮...哈佛國際生禁令恐衝擊矽谷？1/4獨角獸新創老闆曾留美

南北兩樣情！台北今涼冷 高雄高溫亮黃燈恐36度以上

「自助Buffet」免千元！台中唯一「五星級溫泉飯店」年度優惠必收　秀證件「自助百匯、中餐廳」任選爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／清新溫泉飯店提供
圖／清新溫泉飯店提供

秀證件吃Buffet免千元！台中地區唯一「五星級溫泉飯店」特別祭出敦親睦鄰專案，符合活動條件即享「2大餐廳」優惠價880+10%元，自助百匯任你爽吃，一路優惠到12月。

圖／清新溫泉飯店提供
圖／清新溫泉飯店提供

台中五星級「清新溫泉飯店」坐擁絕佳高點景觀視野，除溫泉與住宿外，餐飲部分更推出多種優惠方案，2025「敦親睦鄰優惠專案」更是千元有找，凡居住或於【大肚、烏日、龍井及南屯地區】工作，出示證件即享週一至五平日晚餐「新采自助百匯」或「天地一家餐廳」每人只要880+10%元優惠價。

圖／清新溫泉飯店提供
圖／清新溫泉飯店提供

圖／清新溫泉飯店提供
圖／清新溫泉飯店提供

圖／清新溫泉飯店提供
圖／清新溫泉飯店提供

圖／清新溫泉飯店提供
圖／清新溫泉飯店提供

天地一家中餐廳以火鍋、港式點心及中式熱炒為招牌，而新采自助百匯則有海鮮料理、生魚片、現切排餐及類蒙古烤肉等多樣Buffet吃到飽。值得注意的是，使用敦親睦鄰專案須於訂位及結帳時告知並出示相關證件。詳情以官方公告為準。

此外，年度餐飲優惠還有壽星專案及敬老專案，皆可享有8折優惠，活動內容可見官網

圖／清新溫泉飯店提供
圖／清新溫泉飯店提供

編輯推薦

生魚片 熱炒 火鍋 溫泉 港點 吃到飽 台中美食 Buffet

相關新聞

「自助Buffet」免千元！台中唯一「五星級溫泉飯店」年度優惠必收　秀證件「自助百匯、中餐廳」任選爽吃

秀證件吃Buffet免千元！台中地區唯一「五星級溫泉飯店」特別祭出敦親睦鄰專案，符合活動條件即享「2大餐廳」優惠價880+10%元，自助百匯任你爽吃，一路優惠到12月。

不戰南北粽 開吃「炸粽子」！頂呱呱「呱呱包」優惠連6天 端午限定「呱包狂歡桶」現省121元

端午節「炸粽子」！頂呱呱「呱呱包」參戰，特別推出連續6天「呱包優惠」，從狂歡桶到雙吃組統統有，不論是想聚餐大吃還是嘴饞小品都能滿足。

台北人訂這間！添好運「699元點心放題」加開一門市　吃到飽菜單同步公開

添好運「點心放題」再加開！除活動時間延長外，最新加開活動門市「松山車站店」，僅限網路訂位，台北人快手刀卡位。

6款「麥當勞家家酒組」帶回家！小麥麥體驗營開放報名

「小麥麥體驗營」回來了！麥當勞針對小朋友所設計的「小麥麥體驗營」，將於6月2日起再度開放報名，小朋友可以化身麥當勞「小小...

BTS防彈少年團J-Hope來台開唱先吃牛肉麵跟香腸！網友神出原來是這家

韓國天團BTS防彈少年團的成員J-Hope（鄭號錫）今明兩天於林口體育館開唱，偶像的一舉一動都深受粉絲關注，他先前在個人...

迷倒羅PD、金大明！十大連鎖「台式鐵板燒」推薦　主打CP值大份量、上班族學生最愛

想吃飽又不讓荷包哭泣？那就衝台式鐵板燒！份量澎湃、肉菜雙全，從牛豬雞到青菜，價格又超親民，根本是小資族的最佳生活夥伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。