煙波集團一泊二饗升級 雙人4080元起、四人6715元起

煙波集團每半年推出的一泊二饗晚餐再升級，為提供旅人多樣化的餐飲享受，打破以往單人套餐的形式，住房專案以「黑饌之巔」為主題，新竹湖濱館和新竹都會館將各別全新推出雙人和四人分饗餐，盡情享受最珍貴「美國極黑和牛」和「西班牙伊比利黑豚」高規食材，及在地名店食材餐點華麗變化出創意料理的多元組合，將於6月1日至11月30日盛情登場，「雙人分饗」一泊二食專案價4,080元起，「四人分饗」一泊二食專案價6,715元起，為闔家歡聚靈感增添新意，揭開夏日味蕾奢華序章。

在地客或非此專案之房客享「雙人分饗」套餐價1,560+10%元，「四人分饗」套餐價3,120+10%元，同步於6月1日至8月31日推出「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」，嚴選貝中之王鮑魚，疊加鮭魚卵與海膽，晶瑩鹹香在舌尖輕啵綻放，每份加價購129元，兩份優惠價只要199元，盡獻海味風華！

新竹都會館研製炙燒船釣小卷沙拉佐煙花女油醋，也將在地名店《老陳家中央市場糯米水餃》和《內灣李記客家泡菜》食材結合創作出黃金糯米餃貢菜起司烤餅。雙人分饗主餐二選一有山胡椒慢燉紅酒美國極黑和牛佐希臘優格，或狄戎芥籽西班牙伊比利黑豚，一泊二食專案價4,080元起。四人分饗除供應前述雙主餐，再享黃金酥雪紅鮋淡菜和使用《福源花生醬》的貢糖提拉米蘇，一泊二食專案價6,800元起。

新竹湖濱館推出三款日式鍋底供賓客選擇，包括壽喜燒、北海道昆布鍋和味噌豆漿鍋，搭配多樣季節時蔬拼盤、美國極黑和牛背肩和西班牙伊比利黑豚梅花肉，另有自《老陳家中央市場糯米水餃》的客家糯米水餃、《內灣李記客家泡菜》客庄皇帝菜和使用《福源花生醬》入料的海鹽花生慕斯，雙人分饗一泊二食專案價4,675元起，四人分饗另享鴛鴦鍋及豪華海鮮盤提振夏日食慾，一泊二食專案價6,715元起。

煙波集團一泊二饗「黑饌之巔」主食材嚴選美國極黑和牛與西班牙伊比利黑豚，更將新竹名店食材或餐點搖身變化出多道特色美饌，自6月1日至11月30日正式登場，「雙人分饗」一泊二食專案價4,080元起、每套為1,560+10%元，「四人分饗」一泊二食專案價6,715元起、每套則為3,120+10%元。

另外，自6月1日至8月31日再加碼供應「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」，每份加購129元，兩份只要199元！一泊二饗住房專案即日起開放預訂，更多專案資訊詳見集團官網：https://lihi.cc/thxrW 。

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