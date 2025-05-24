迷倒羅PD、金大明！十大連鎖「台式鐵板燒」推薦　主打CP值大份量、上班族學生最愛

韓國王牌製作人「羅PD」羅暎錫與演員金大明在網路綜藝《那些年，跟大明一起追的台灣！》中，深陷台灣平價鐵板燒的魅力無法自拔。當熱油開始滋滋作響，師傅站在你面前揮舞著鐵鏟，熟練地把牛排、豬排、雞腿排放上鐵板，撒上特製醬料與蒜末，翻炒間油香四溢，這正是台式鐵板燒最迷人的開場白。幾分鐘後，酥脆外皮、多汁內在通通到位，豆芽高麗菜吸飽鍋氣變成白飯殺手，配上熱湯、白飯、冰飲，這不是鐵板燒，是庶民系爽感套餐！不用高級擺盤，不搞儀式感，台式鐵板燒走的就是「給你幸福不用等」的直球路線。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，為你找到色香味俱全的十大連鎖台式鐵板燒品牌，「就饗鐵板燒」無限續菜吃到飽、「大埔鐵板燒」平價家常味、「喫尤」年輕快餐風格，每一家都各有擁護者。台式鐵板燒的魅力不只是現點現做的鮮，還有滿滿的溫度與人情味，趕快收進你的口袋名單吧！

No.1 就饗鐵板燒

翻攝FB／就饗鐵板燒

翻攝FB／就饗鐵板燒

台式鐵板燒超進化 CP值超頂、美味時蔬無限續

「澎湃海陸，一步到胃！」如果還把平價鐵板燒等同於吃粗飽，那你真的該試試天花板等級的「就饗鐵板燒」！由王品集團打造，用餐空間乾淨明亮，餐點從鐵板出爐到上桌的節奏恰到好處，不只是高CP值代名詞，更是讓上班族、學生不斷回訪的「進化系」台式鐵板燒代表。

主打台式經典鐵板魂，從軟嫩適中的招牌法蘭克牛排，到外酥內嫩的香酥雞腿排、嫩煎雪花豚、香煎鯖魚、爆炒三鮮，有海有陸通通滿足，青菜為高麗菜及豆芽菜，更爽的是可無限續點；搭配百元有找的香煎干貝、牽絲起司蛋捲等必點特色單點，白飯、湯品、金桔檸檬冰沙、汽水等飲品任你喝到飽。

許多老饕讚賞，「時蔬吃到飽，有沙拉吧，濃湯、冰淇淋、奶茶都無限暢飲，所以光吃免費的就覺得超飽，牛肉煎的恰當好，好好吃喔」、「CP值高，餐點好吃，2人以上可以參考套餐較優惠」、「此次剛好可以兌換生日禮松露烘蛋，松露味非常濃郁，起司也給蠻多的」。

就饗不定期供應「新品驚喜彈」、「期間限定套餐」也吸引網友好評，比如五月限定的「就饗花火祭」，只要到店消費2客單人套餐或1客雙人套餐並打卡，即招待一份澎湖海菜吻仔魚起司蛋捲，讓人好吃一直吃，怎麼都不膩！

在這物價飛漲的年代，能以這麼高CP值吃到美味餐點，不只划算，更是犒賞自己的小確幸。2025年新開幕的蘆洲家樂福店，最低僅258元就能享用含主餐鐵板梅花豬、現炒時蔬無限續與自助吧，不囉唆就是要你吃到超滿足。

No.2 大埔鐵板燒

現炒現煎、飄香四溢 在地國民級美味

提到平價鐵板燒，大埔絕對是許多人心中的老朋友！口味親民，不管你是在北部、南部、中部，走進店裡總能聞到熟悉的鐵板香氣，每一口都是從小吃到大的記憶。

菜單簡單又實在，從基本款的牛肉、豬肉、羊肉，到人氣美國牛小排、醬燒松阪豬、清蒸巴沙魚，通通一應俱全。師傅現場開炒，鐵鏟一翻、鐵板一響，熱騰騰上桌的瞬間，味蕾直接被喚醒。招牌炒豆芽、清甜高麗菜更是白飯的靈魂拍檔，再來點鐵板豆腐、香菇、杏鮑菇補充纖維，一口接一口停不下來。整盤肉加配菜澎湃上桌，小資也能無負擔地吃飽。

網友提到，「吃過最便宜的鐵板燒」、「熟悉的平價鐵板燒，表現正常水準，高麗菜及豆芽菜的份量很足夠，肉的部分希望可以再多一點點」、「每次必點的是荷包蛋，師傅會把蛋白煎到酥酥脆脆的」。

多數分店內用座位充足、翻桌速度快，就算是上班族趕著午休用餐，也不用擔心久候。如果你懷念那種坐在鐵板前，看著師傅現煎現炒、香氣撲鼻、開心扒飯的簡單快樂，這裡就是你一直在找的那一味！

No.3 季樂和牛鐵板燒

把A5和牛端上鐵板 打造極致饗宴

想要小奢一下、慰勞努力工作一週的辛勞？知名餐飲集團初魚旗下平價品牌「季樂和牛鐵板燒」主打四季食材、日本A5進口和牛、超值價格加購頂級海鮮、香煎純鮮奶吐司等，從視覺到味覺都是享受。專業鐵板職人用極精準火候和節奏，將油脂封存、肉香釋放，一刀入口彈嫩多汁、香味在口中化開。套餐附贈高麗菜和豆芽菜、提供白飯、湯品、飲料等自助吧。

整體氛圍有儀式感，適合商務午餐或節日約會，許多喜歡海陸的饕客選擇「季套餐」包含A5和牛厚切牛排、草蝦1隻、干貝、活鮑魚、蔥蛋或荷包蛋，儀式感與美味一次到位。

新光南西店剛開幕時，吸引許多慕名而來的人潮，吃過的人表示：「食材新鮮好吃，位於美食街，或許用餐氛圍不這麼好，但專注在餐食本身，已是味蕾一大滿足」、「動線有點狹窄，不過師傅手藝很好，用這樣的價格可以吃到A5和牛真的不錯」。

No.4 料鐵哥醬燒鐵板

全台最會料理的一群哥 鐵板魂燃燒你的味蕾

近期台中熱門美食店，標榜「史上最台鐵板燒」，當你一走進店家，會被那股熱血沸騰的鐵板魂所感染。

這群自稱「全台最會鐵板料理的一群哥」的廚師，從2012年開始懷抱鐵板夢，憑著對料理的熱情，追求打造出獨一無二的台式鐵板燒文化；2022年創立料鐵哥，招牌菜色如「激醬泰式雞腿排」，酥脆的雞腿排淋上特製泰式醬，酸辣口感令人垂涎三尺；「醬魂椒鹽雞腿排」則以秘製椒鹽調味，鮮嫩多汁，讓人一口接一口停不下來。

此外，「蒜爆蔥醬豬」蒜頭爆炒洋蔥，搭配黑胡椒香氣；「鐵哥流淚小羊」用滿滿的洋蔥炒出來彈牙羊肉，每道菜都是廚師們用心製作，從選材到烹調都不馬虎，就是要讓你吃得心暖暖，感受到家的溫度。

食客評價，「菜量多份量足，而且醬料不會過多」、「料理都很好吃，配菜豆芽、高麗菜給的份量都很足，推薦雞腿排；還有小朋友最愛的冰淇淋、霜淇淋、飲料吧」、「料理非常好吃，廚師很用心，青菜不夠還可以再加」。

No.5 喫尤平價鐵板燒

翻攝FB／喫尤平價鐵板燒

翻攝FB／喫尤平價鐵板燒

鐵板燒界的戰神 百元享受高CP值美味

店名取自神話傳說中的部落首領「蚩尤」，與黃帝、炎帝合稱為中華三祖，因涿鹿之戰中與黃帝交戰而聞名，象徵品牌在平價鐵板燒市場中的王者氣勢！

由覓食鐵邦集團打造，傳承寧夏夜市國宴等級老店「香連」的鐵板燒技術，強調現點現炒、快速上桌，每一口都香氣撲鼻、鐵板香氣十足。只要百來元就能享用牛排、雞腿、肉片等主餐，搭配炒青菜、豆芽菜、熱湯、白飯和飲料通通無限供應，飽足感直接拉滿。

親民價格、戰神級的美味，是小資吃貨不能錯過的平價選擇。喫尤在台北的公館、師大、士林、板橋、景美等地都有分店，方便隨時享受，網友提到，「菜的部分比較偏乾炒，不會很多醬汁湯水，肉的份量覺得還蠻多的」、「口味不錯，雞肉煎得恰恰的很好吃，魚也很嫩」、「可以調整清淡不會太鹹，還可以坐在不會被噴味道的情人雅座」。

No.6 豪品鐵板燒

高貴不貴 暖色文青風的鐵板新態度

說到台中的平價鐵板燒，這家店肯定在你的口袋名單裡！從大雅起家的豪品鐵板燒，靠著實在的大份量擄獲不少台中饕客的心。不只是老顧客會回訪，連第一次吃的朋友都忍不住一試成主顧。現在他們在南屯、烏日、逢甲也都有分店，不管你住哪區，都可以到豪品嚐嚐熱呼呼、香氣四溢的鐵板料理，美味又不傷荷包。

主餐方面，基本的牛豬羊雞不必多說，還有蟳肉、蛤蜊、比目魚等可以選擇，搭配甘醇醬汁非常下飯，讓人回味無窮；店內提供免費的白飯、熱湯、飲料無限供應，讓你吃飽飽。

有網友評價，「青菜量很足夠，店內乾淨、服務親切」、「創新的提供起士蛋，蛋汁包覆滿滿起士，在鐵板上煎烤著，坐在鐵盤前便傳來陣陣奶香味」、「自助區有湯、茶、開水、冰沙，偶爾會出現甜湯！上次是仙草凍，讚」。

No.7 大賞鐵板燒

強調嚴謹、自律 平價卻不平凡的美食

大賞鐵板燒是那種讓人一吃就愛上的平價美味，它的用心可一點都不平凡！環境舒適，服務人員親切熱情，讓你在用餐的同時，也能感受到賓至如歸的氛圍。老闆對食材要求嚴格，從青菜、主餐到米飯經過層層挑選，希望端出來的每一道餐點都能讓你吃得滿意又安心。

師傅現場料理時，火候拿捏得剛剛好，再加上獨門秘製醬汁提味，出餐時香氣逼人、色香味俱全。菜單除了基本牛、豬、雞、羊套餐，還有牛小排、雞腿排、松阪豬等；想一次多吃一點的客人，也可直上單人特餐、單人海陸特餐、雙人豪華套餐、雙人海陸套餐，甚至還有方便素套餐可供選擇。

吃過的網友推薦，「這邊很多魚類主餐，有鮭魚、鱈魚、多利魚、鯖魚，最特別的是還有石斑」、「牛肉軟嫩入味多汁，高麗菜及豆芽炒得軟硬適中，清脆爽口」、「白飯還吃到爽，青菜也能免費加一次」。

No.8 金丰饌平價鐵板燒

翻攝FB／金丰饌平價鐵板燒-環中東店

翻攝FB／金丰饌平價鐵板燒-環中東店

佛心吃飽飽 宵夜美食天堂來了

桃園的鄉親有福啦！金丰饌平價鐵板燒價格親民，餐點品質令人驚艷，營業時間長，從早上11時一路開到半夜，造福許多宵夜族群。

主餐豐富像是黑胡椒豬肉、香煎雞腿排、香煎牛菲力，許多部落客紛紛提到雞腿排的滋味很驚豔，外皮煎到酥酥脆脆，裡頭還多汁到不行，加點胡椒鹽和蒜末，有香煎、蜜汁、泰式可選，炒得香噴噴的高麗菜和豆芽菜；塔香蒸蛤蜊、香蒜鹹豬肉、紅燒鐵板豆腐等也是隱藏美味，完全是下飯神器。

「用餐環境乾淨清爽，最重要的是東西真的好吃！值得珍藏的口袋名單」、「來過很多次了，青菜可以免費續…雞腿酥、好吃，餅乾放電鍋裡是溫熱的也好吃。東西算便宜、CP值夠」、「就是俗稱的便宜又大碗」，網友推薦不只餐點美味，連用餐氛圍都讓人放鬆，空間寬敞舒適，適合跟朋友、家人一起聚餐。

No.9 炎弟炒飯鐵板燒

翻攝FB／炎弟炒飯鐵板燒

翻攝FB／炎弟炒飯鐵板燒

最簡單的美味 主打超人氣鐵板炒飯

炎弟和其他平價鐵板燒不同之處，就是菜單除了鐵板燒套餐，還有炒飯可以選擇！

它與周照子台灣鐵板清粥小菜、喫尤平價鐵板燒同為寧夏夜市老字號「香連鐵板燒」的家族品牌之一，承襲家傳鐵板技術，以在地本土食材料理，揉和現代創新風格，期許能秉持著神農氏精神，為大眾餐飲市場帶來樸實又年輕化的新典範，讓傳統鐵板燒變得更親民、有趣。

他們的招牌菜色如「蔥爆牛肉鐵板炒飯」、「東石鮮蚵鐵板炒飯」、「菜圃雞蛋鐵板炒飯」等，飯粒香氣十足、海鮮海味滿滿。網友推薦「香菜皮蛋蛋捲有料欸！來炎帝必點」、「青椒牛肉炒飯好吃，單點一顆半熟荷包蛋拌開淋上面更好吃」、「青菜新鮮味道適中，蜜汁雞腿好吃！飯湯飲料可以自助取用，每份套餐還有冰淇淋兌換券」；店內免費提供白飯、味噌湯、檸檬水與各種可樂汽水飲品無限暢飲，讓大家用平實的價格，吃到用心製作的美味。

No.10 凱林鐵板燒

百貨美食街的經典 體驗平價質感

說到百貨美食街的鐵板燒始祖，怎麼能不提「凱林鐵板燒」！創辦人廖定閎老師傅，人稱「廖師」，1974年踏入鐵板燒界至今已超過40年功夫。他曾在來來飯店（現在的台北喜來登飯店）擔任鐵板燒領班，精通高級料理手法與管理經驗。

1986年，廖師在巴而可百貨開出全台第一家百貨美食街的鐵板燒櫃位，凱林從此開啟平價質感鐵板燒的新時代。堅持選用無化學加工的新鮮食材，現場鐵板現煎，讓你的視覺、嗅覺、味覺一次滿足！

想吃平價的套餐可選擇板腱牛排、富貴雞排、香蒜炒豬肉等；若想對自己好一點，可升級海陸或豪華套餐，兩人同行還可以點雙人套餐，菜色更多更飽足。饕客推薦，「牛排好吃，連平常不喜歡吃肉的3歲兒子都一塊接一塊」、「雞腿排非常好吃，煎得外酥內嫩！特別是白飯煮得很好吃，用餐過二次品質一樣好」、「我很喜歡的除了豬肉片、偶爾會點去骨雞腿，非常酥脆多汁，加上凱林自制的蒜片超對味」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年04月30日至2025年04月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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