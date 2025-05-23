「關島觀光局x迷客夏」打造島嶼滋味！ 獨家限量好禮只在TTE台北國際觀光博覽會

關島杜夢灣宛如夢境的海天一色，是享受度假生活的完美所在。 圖：關島觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一直以來，關島都是台灣旅客心目中的南洋度假天堂。為進一步展現島嶼的自然美景與熱情，關島觀光局也即將參與於05/23-05/26，在台北世貿一館盛大舉辦的「2025台北國際觀光博覽會」。

▲迷客夏將於「2025台北國際觀光博覽會」關島觀光局攤位販售關島聯名飲品，讓你喝一口到關島。 圖：關島觀光局／提供

日前關島觀光局攜手台灣知名手搖品牌迷客夏，日前推出三款聯名特調。此次迷客夏也將隨關島觀光局進駐會場，讓民眾在攤位上也能品嚐融入關島熱帶風味的「海鹽芒果綠 CHamoru Chiller Green Tea」與「島嶼芒果青梅綠 Håfa Adai Green Tea Cooler」兩款飲品；「熱帶水果氣泡 Guam Sunset Sparkling Refresher」則將在迷客夏門市獨家販售。

此外，在2025台北國際觀光博覽會上，凡購買飲品即可獲贈每日限量特製飲料提袋，每筆購買三杯以上者，另加贈迷客夏環保吸管乙份，數量有限，送完為止。

此次展會，關島觀光局規劃多項精彩活動，讓台灣民眾能現場感受關島的熱情與魅力。展會首日（05/23），來自關島的查莫洛舞團將帶來熱情洋溢的傳統舞蹈演出；深受喜愛的關島吉祥物「可可鳥」也將驚喜現身，與現場民眾合影留念。現場也將舉辦有獎徵答，幸運得主可獲得關島五星級飯店住宿券等豐富大獎。

▲關島觀光局攜手迷客夏，打造獨具關島風情的聯名飲品。 圖：關島觀光局／提供

關島以壯麗自然風光與豐富文化遺產聞名，對台灣旅客提供最多可停留45天的免簽證入境優惠，並擁有多項免稅購物福利。全年氣候宜人，適合從事跳傘、水上活動與越野探險等戶外行程；夜晚則可欣賞傳統文化秀，或造訪充滿在地風情的週三夜市，體驗道地關島生活。

▲關島杜夢灣迷人海岸線與度假勝地風貌，碧藍海水與現代飯店群交織出熱帶天堂氛圍。 圖：關島觀光局／提供

關島觀光局也將在現場提供相關旅遊諮詢，並與聯合航空（United Airlines）合作推廣直飛航班資訊。聯合航空是目前為唯一提供台北直飛關島的航空公司，每週三與週六出發，讓旅客無需轉機，即可輕鬆啟程。航線也推出獨家優勢，除了機票免收改票手續費（不適用促銷票價）外，搭乘經濟艙旅客還可享 2 件各 23 公斤，商務艙兩件各32公斤的行李額度。更多航線資訊請上聯合航空網站查詢。

旅展現場更準備獨家好禮，只要追蹤「關島觀光局」官方社群帳號並填寫簡單問卷，即有機會獲得關島直送的精選特色零食！數量有限，送完為止。 關島觀光局誠摯邀請台灣民眾前來「2025台北國際觀光博覽會」，一同感受「Håfa Adai」（關島查莫洛語的你好）的熱情問候，開啟一段難忘的關島假期！

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