港點控看過來！六福萬怡限時早茶「買2送1」爽吃蟹黃燒賣，蘿蔔糕或粥品

想在週末來場舌尖旅行、喚醒老台北人對早茶的回憶嗎？台北六福萬怡酒店即日起推出全新「週末嘆早茶」限定活動，6/29前單點買2送1，讓旅客在台北就能體驗地道且優惠的港味。搭配中式茶品與現點現做的經典港點，重現昔日六福客棧的港式風華，打造懷舊又美味的餐桌風景。

圖／台北六福萬怡酒店提供

「週末嘆早茶」精選老師傅手作招牌菜色，如香煎蘿蔔糕、蟹黃蒸燒賣等，皆以黃金比例製作，保留道地風味與手工溫度。香煎蘿蔔糕外酥內嫩，吃得到蘿蔔絲與臘味香氣；蟹黃蒸燒賣則蟹黃與絞肉融合得恰到好處，滿溢海味與肉香，驚喜的是「粵亮廣式料理」即日起至8/31，每週六日10點到12點還有全新早茶時段，還有多款甜品與廣式煲粥可供自由搭配，「1盅2件」輕鬆選擇，早茶單品價格自160元起，滿足早午餐的儀式感與味蕾享受。

圖／台北六福萬怡酒店提供

圖／台北六福萬怡酒店提供

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另外夏季線上旅展也同步開跑囉！配合「2025台北國際觀光博覽會」，六福旅遊集團同步推出夏季線上旅展優惠，即日起至5月26日限時開跑。旅客可把握「週末嘆早茶」買二送一優惠至6月29日止，並搭配限量住宿專案，一泊一食每人只要NT$2,700起。不論是南港出差、週末小旅行，還是追星觀賽，入住「四鐵共構、到站即達」的台北六福萬怡酒店，成為你的旅程起點吧！

圖／台北六福萬怡酒店提供