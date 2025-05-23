「肉多多」不會輸！這「兩時段」不限時吃到飽 套餐349元起爽嗑「70種自助吧」 還有10門市加碼暢飲「路易莎咖啡」

想在週末來場舌尖旅行、喚醒老台北人對早茶的回憶嗎？台北六福萬怡酒店即日起推出全新「週末嘆早茶」限定活動，6/29前單點買2送1，讓旅客在台北就能體驗地道且優惠的港味。搭配中式茶品與現點現做的經典港點，重現昔日六福客棧的港式風華，打造懷舊又美味的餐桌風景。

2025-05-23 11:00