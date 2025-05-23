「肉多多」不會輸！這「兩時段」不限時吃到飽 套餐349元起爽嗑「70種自助吧」 還有10門市加碼暢飲「路易莎咖啡」
「肉多多」不會輸！繼涮乃葉「狂涮5小時」引發熱議後，高CP值連鎖火鍋「肉多多」也來了，主攻「平日午餐、宵夜時段」不限時爽嗑「70種自助吧」吃到飽。
最適合很能吃但吃得慢的你！高CP值「肉多多」加入不限時吃到飽行列，有「平日午餐」和「每日宵夜」兩個活動時段，平日中午為15:30前及每日宵夜21:30起，可享不限時吃到飽，套餐349元起開嗑蔬菜自助吧、滑類、霜淇淋。值得注意的是，宵夜時段為指定門市供應，各店營業時間可至官網查詢。
此外，肉多多還攜手「路易莎咖啡」，於全台10家指定門市開鍋即可暢飲路易莎咖啡，濃郁拿鐵、香醇美式任你喝，活動門市有台北中山、文山景美、板橋實踐、台北重慶南、桃園中華、台中大里、台中進化、新竹巨城、員林育英、高雄三多店等。供應情況依各店現場為準。
* 活動時間與內容以各門市公告為準，建議電洽詢問
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