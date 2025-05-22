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荷包又吃緊！三商巧福全面漲價「最多貴20元」 牛三寶、蘭州雙寶單點破200元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝三商巧福 Always tasty, always for you臉書、三商巧福提供
圖／翻攝三商巧福 Always tasty, always for you臉書、三商巧福提供

荷包又要吃緊了！ 日式連鎖餐廳「すき家（SUKIYA）」今年3月才宣布漲價，國人熟悉的連鎖餐飲品牌「三商巧福」也撐不住了。業者宣布自今（22）日起調整全台門市主餐售價，漲幅介於5至20元不等，平均調整幅度約7％，其中兩款招牌牛肉麵更是突破200元大關！

圖／翻攝三商巧福 Always tasty, always for you臉書
圖／翻攝三商巧福 Always tasty, always for you臉書

連鎖餐飲品牌三商巧福於5月22日起全面調整主餐售價，多數品項漲價5至20元，其中最受歡迎的「牛三寶牛肉麵」與「蘭州雙寶牛肉拉麵」，單點售價分別從185元調漲至200元與205元，成為品牌首波突破200元大關的牛肉麵品項。

圖／三商巧福提供
圖／三商巧福提供

據《中時新聞網》報導，業者說明這波調價主要是因應牛肉及其他原物料成本持續攀升。三商餐飲強調，為了維持產品品質與服務水準，只能調整價格，自即日起，調整主餐價格漲幅5元至20元，而小菜飲料不變。

此次「三商巧福」價格調整品項眾多，包括：

．「蘭州雙寶牛肉拉麵」調至205元，上漲20元

．「牛三寶牛肉麵」調至200元，上漲15元

．「原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、牛肉壽喜飯、汕頭牛肉麵」調至175元，上漲10元

．「半筋半肉牛肉麵、超大盛牛壽喜飯、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵、牛筋肉麵」調至185元，上漲10元

．「雪花牛肉乾拌麵」調至160元，上漲10元

．「牛肉炸醬麵、牛肉湯麵」調至95元，上漲5元

．「紅燒排骨飯」調至140元，上漲5元

．「古早味雞腿飯」調至155元，上漲5元

．「滷香排骨」調至65元，上漲5元。

圖／三商巧福提供
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漲價 三商巧福

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