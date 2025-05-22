限時雙人99元！ 超狂全新「銅板烤肉吃到飽」插旗高雄夢時代 和牛、燒肉、海鮮、韓式小菜無限吃

韓式燒肉控快看過來！超人氣「高麗園銅盤烤肉」全新升級品牌「高麗園PLUS」於5/22正式進駐高雄夢時代B1，不僅裝潢韓味十足，主打的「12+8豪華吃到飽」和牛、海鮮、韓式炸雞、甜點通通無限吃，開幕當天還有超狂「雙人99元吃到飽」限量優惠，高雄的朋友有福了快衝一波！

圖／高麗園𝗣𝗹𝘂𝘀

全新「高麗園PLUS」於高雄夢時代B1盛大開幕，新品牌主打「吃到飽也要吃到好」，不僅在裝潢以復古韓式木作、暖黃燈飾、鏡面金邊設計打造出濃濃韓風，搭配陣陣燒肉香氣，氣氛感滿點，菜單更升級為兩大主打系列：豪華版「和牛盛宴」與經濟版「銅盤烤肉自助吧」，滿足不同預算與口味。

圖／高麗園𝗣𝗹𝘂𝘀

「和牛盛宴」頂級食材無限供應 vs. 經濟實惠「銅盤烤肉自助吧」

升級版「和牛盛宴」每位成人858元、兒童299元起，主打澳洲M8-9等級和牛尖脊肉、牛五花、美國Prime牛肩、松阪豬、小花枝、白蝦等食材，搭配海鮮煎餅、炸牡蠣、韓式炸雞、蟹膏拌飯、魚子起司烘蛋、辣炒碼麵等熟食與韓式小菜，從前菜吃到甜點全部無限供應。

此外，還可以選擇經典「銅盤烤肉自助吧」，提供韓式烤肉、生菜、小菜、飲品、霜淇淋等應有盡有，適合學生、家庭與聚餐族群輕鬆體驗韓式吃到飽。

圖／高麗園𝗣𝗹𝘂𝘀

圖／高麗園𝗣𝗹𝘂𝘀

開幕當天限量100組！雙人同行只要99元吃到飽

5/22開幕日推出限量優惠，雙人同行只要99元即可享用價值458元的「銅盤烤肉自助吧」吃到飽！優惠採號碼牌制，每日分四個時段（11:00、13:00、17:00、19:00）各發放25組，現場排隊發放，想搶優惠的民眾記得提早卡位！錯過開幕日也別難過，5/23～5/28 雙人同行88折，適用於458元與858元價位，無論是平價或豪華方案都有折扣。

圖／高麗園𝗣𝗹𝘂𝘀

高麗園PLUS(統一時代百貨高雄店)

地址：高雄市前鎮區中華五路789號夢時代購物中心B1