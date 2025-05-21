鬆餅堡最新勁敵！ 城市漢堡「黃金菠蘿堡」來了 爆汁菠蘿堡3新品、限時加碼送爆餡泡芙

鬆餅堡的強敵來了！城市漢堡翻玩經典菠蘿麵包，推出全新「黃金菠蘿堡系列」，將早餐回憶升級為酥脆爆汁的創意漢堡「厚切牛肉、酥炸雞排、醬燒豬肉」三款口味同步登場，即日起全門市開賣，將掀起早午餐新風潮。

圖／城市漢堡提供

連鎖早午餐品牌「城市漢堡」近日推出創意新品「黃金菠蘿堡系列」，這款黃金菠蘿堡的麵包體，由城市漢堡與烘焙團隊共同研發數月打造，外層仿泡芙裂紋，酥香帶脆，內裡則保有傳統菠蘿麵包的濕潤與Q彈。

共推出三種口味，有經典醬燒豬肉薄片與荷包蛋搭配番茄與生菜的「主廚燒肉菠蘿堡」；選用厚實牛肉排與特製煙燻醬，口感濃郁紮實的「厚切牛肉菠蘿堡」；外酥內嫩的雞排帶有中式香料氣息的「菲力雞排菠蘿堡」，滿足不同層次的味蕾需求。

圖／城市漢堡提供

隨新品上市，城市漢堡同步推出限時打卡抽獎，自5/26至6/13，凡購買黃金菠蘿堡並拍攝與城市漢堡LOGO的合照，上傳至官方粉絲專頁指定貼文留言，即可參加抽獎。獎品包含晴朗家烘焙製作的黃金爆餡泡芙禮盒與60元品牌貴賓券等多項好禮。

圖／城市漢堡提供

此外，購買黃金菠蘿堡系列亦可加價60元升級套餐，享中杯可爾必思搭配5塊城市雞塊，讓豐盛感與滿足度再升級。