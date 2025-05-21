「旭集吃到飽」微風店5／28登場！9大餐區+3道限定料理 即起開放預約 手刀訂位搶起來

吃到飽餐廳也能走精品路線！饗賓集團旗下高人氣的日式料理吃到飽品牌「旭集和食集錦」，即將於5月28日進駐微風廣場，打造夢幻新分店「旭集微風店」。這回不只美食升級，連空間設計也大走「國際精品櫥窗風」，讓用餐體驗猶如置身日系時尚展，即起開放預約，吃貨們手刀搶訂位啦！

圖／翻攝旭集 和食集錦臉書

占地346坪、擁有282席座位、籌備近兩年的旭集微風店，是品牌目前規模最大的據點之一，裝潢風格以「國際精品櫥窗」為靈感，融入日本當代精品服飾的設計元素，從皺摺、曲面到戲劇性剪裁與圖騰運用，空間猶如一場沉浸式的時尚展演。

圖／翻攝旭集 和食集錦臉書

旭集主打精緻日式料理吃到飽，推出9大餐區滿足味蕾，囊括壽司、海鮮、鐵板燒、炸物、甜點等品項，而微風店也祭出驚喜——3道獨家限定料理，只在這間分店才能嚐到，成為吃貨們朝聖的新目標！

圖／翻攝旭集 和食集錦臉書

不只是美食吸睛，旭集微風店5/28開幕當天，更邀請「微風女神」宋蘋恩與佟凱玲，於現場以走秀形式展演時尚空間概念，將餐廳打造成一座食尚伸展台，視覺與味覺雙重享受。

至於旭集buffet餐費，根據官網顯示，平日午餐為1390元、下午茶1090元、晚餐1690元；假日午餐1690元、下午茶1390元、晚餐1990元（以上均需另加10%服務費）。

圖／翻攝旭集 和食集錦臉書

饗賓集團提醒，預約需支付訂金每人500元(含0至12歲兒童)，用餐結帳時，訂金現折抵當日用餐消費。即起開放網路與電話訂位，數量有限，想搶先體驗這場時尚美食盛宴可至饗賓餐飲集團官網預訂。