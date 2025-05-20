連3天還不限量 100元「博多豚骨拉麵」！比半價還狂 元祖「泡系拉麵」兩週年 加碼10分鐘完食贈刮刮卡

正宗日本拉麵100元！主打泡系豚骨拉麵的「諭吉拉麵」歡慶2週年，特別推出連續3天「100元豚骨拉麵」，霸氣不限量，不搞飢餓行銷，邀請顧客同慶爽吃拉麵。

圖／諭吉拉麵官網

林森北路上的人氣拉麵「諭吉拉麵」慶祝2週年，於5/23至5/25回饋推出「原味博多豚骨拉麵」感謝價100元（原價230元），每日連續16小時供應且不限量，就要讓每位到訪的顧客都能享用到百元拉麵。而這款拉麵內能吃到叉燒、溏心蛋、海苔、木耳等配料，以及濃郁泡系湯頭與靈魂麵條。

圖／諭吉拉麵粉專

不僅如此，「諭吉拉麵」同步加碼，只要在10分鐘完食即贈週年慶刮刮卡，有機會把螢幕智能掛燈、機械式鍵盤帶回家，最大獎還是台灣未上市的特製櫻花款機械式鍵盤，能秒殺拉麵的朋友記得把握機會。

圖／諭吉拉麵粉專

Yukichi Ramen 諭吉拉麵

地址：台北市中山區林森北路105號

營業時間：11:00-03:00（最後點餐02:45）