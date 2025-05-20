快訊

北市公車衝撞行人庇護島 整車「大彈跳」嚇壞路人…2乘客送醫

強降雨襲擊！鐵公路和仁至崇德將搶通 花蓮「1村」周三上午停班課

連3天還不限量 100元「博多豚骨拉麵」！比半價還狂 元祖「泡系拉麵」兩週年 加碼10分鐘完食贈刮刮卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／諭吉拉麵官網
圖／諭吉拉麵官網

正宗日本拉麵100元！主打泡系豚骨拉麵的「諭吉拉麵」歡慶2週年，特別推出連續3天「100元豚骨拉麵」，霸氣不限量，不搞飢餓行銷，邀請顧客同慶爽吃拉麵。

圖／諭吉拉麵官網
圖／諭吉拉麵官網

林森北路上的人氣拉麵「諭吉拉麵」慶祝2週年，於5/23至5/25回饋推出「原味博多豚骨拉麵」感謝價100元（原價230元），每日連續16小時供應且不限量，就要讓每位到訪的顧客都能享用到百元拉麵。而這款拉麵內能吃到叉燒、溏心蛋、海苔、木耳等配料，以及濃郁泡系湯頭與靈魂麵條。

圖／諭吉拉麵粉專
圖／諭吉拉麵粉專

不僅如此，「諭吉拉麵」同步加碼，只要在10分鐘完食即贈週年慶刮刮卡，有機會把螢幕智能掛燈、機械式鍵盤帶回家，最大獎還是台灣未上市的特製櫻花款機械式鍵盤，能秒殺拉麵的朋友記得把握機會。

圖／諭吉拉麵粉專
圖／諭吉拉麵粉專

Yukichi Ramen 諭吉拉麵

地址：台北市中山區林森北路105號

營業時間：11:00-03:00（最後點餐02:45）

編輯推薦

拉麵 周年慶 中山站

相關新聞

獨／南昌街40年「阿助水餃」熄燈！粉絲不捨：吃了30年

記憶中的滋味又少一間！開業40年、隱身在中正紀念堂附近的低調小店「阿助水餃」，近期傳出已於4月底結束營業的消息，令許多粉...

經典優雅的米蘭浪漫 百年傳奇甜點「COVA」進駐台北101

自1817年創立至今，米蘭傳奇甜點品牌「COVA」帶著跨越兩世紀的魅力，以及純正的義式甜點與咖啡，自5月14日起正式進駐台北101購物中心4樓，為台灣的咖啡與甜食愛好者打造獨一無二的義式精緻生活體驗，也讓充滿時尚氛圍的台北101更添一股香甜的優雅氣息。

520！bb.q推「奶香卡滋炸雞」、必勝客打造520寵愛套餐

連鎖韓式炸雞「bb.q CHICKEN」在520告白日推出韓國流行、受到女性客群青睞的熱賣口味「奶香卡滋炸雞」，以經典黃...

連3天還不限量 100元「博多豚骨拉麵」！比半價還狂 元祖「泡系拉麵」兩週年 加碼10分鐘完食贈刮刮卡

正宗日本拉麵100元！主打泡系豚骨拉麵的「諭吉拉麵」歡慶2週年，特別推出連續3天「100元豚骨拉麵」，霸氣不限量，不搞飢餓行銷，邀請顧客同慶爽吃拉麵。

在日式老屋中享受「枯山水甜點」！還有昭和風布丁聖代

位於榕錦時光生活園區的日式餐廳「京町 山本屋」，將於5月25日於勤美「0km山物所」開設全新姊妹品牌「箱庭 山本屋」。店...

日本平價義式「薩莉亞」插旗南港！開幕日曝光　最強CP值「主餐+佛卡夏+飲料喝到飽」只要150元

南港人歡呼！來自日本的平價義式料理「薩莉亞」以實惠的價格與美味的餐點擁有大批支持者，在台據點分布於北台灣，預計6月上旬插旗南港，未來免跑信義區也能就近吃到了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。