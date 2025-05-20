連3天還不限量 100元「博多豚骨拉麵」！比半價還狂 元祖「泡系拉麵」兩週年 加碼10分鐘完食贈刮刮卡
正宗日本拉麵100元！主打泡系豚骨拉麵的「諭吉拉麵」歡慶2週年，特別推出連續3天「100元豚骨拉麵」，霸氣不限量，不搞飢餓行銷，邀請顧客同慶爽吃拉麵。
林森北路上的人氣拉麵「諭吉拉麵」慶祝2週年，於5/23至5/25回饋推出「原味博多豚骨拉麵」感謝價100元（原價230元），每日連續16小時供應且不限量，就要讓每位到訪的顧客都能享用到百元拉麵。而這款拉麵內能吃到叉燒、溏心蛋、海苔、木耳等配料，以及濃郁泡系湯頭與靈魂麵條。
不僅如此，「諭吉拉麵」同步加碼，只要在10分鐘完食即贈週年慶刮刮卡，有機會把螢幕智能掛燈、機械式鍵盤帶回家，最大獎還是台灣未上市的特製櫻花款機械式鍵盤，能秒殺拉麵的朋友記得把握機會。
Yukichi Ramen 諭吉拉麵
地址：台北市中山區林森北路105號
營業時間：11:00-03:00（最後點餐02:45）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言