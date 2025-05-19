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日本平價義式「薩莉亞」插旗南港！開幕日曝光 最強CP值「主餐+佛卡夏+飲料喝到飽」只要150元
南港人歡呼！來自日本的平價義式料理「薩莉亞」以實惠的價格與美味的餐點擁有大批支持者，在台據點分布於北台灣，預計6月上旬插旗南港，未來免跑信義區也能就近吃到了！
平價義式料理「薩莉亞」在全球擁有逾1,500家門店，尤以實惠價格深受消費者喜愛。目前薩莉亞在台分店擴及雙北和桃園，並預計於6月5日正式進駐南港環球，現已開始徵才。
省錢這樣點！在「薩莉亞」能以百元價格享用可口的義式料理，還不收10%服務費。而於週一至五11:00-17:00供應的「平日精選超值午餐」更是CP值爆表，主餐四選一，再搭配經典橄欖佛卡夏和飲料吧喝到飽只要150元，主餐有青醬培根麵、蒜辣辣腸麵、焗烤肉醬斜管麵及焗烤雞肉咖哩飯等美味選擇。
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