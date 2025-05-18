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黃仁勳彩排步出北流！偕妻同車離開 明宣布AI新一年發展

114會考／近3年來最具鑑別度考題...專家估錄取分數下修 建中34.6、北一女33.8

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跟著黃仁勳吃「神級粥品」！和家人用餐選「這家」 全台北中南都有分店

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜粉專
圖／十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜粉專

跟上黃仁勳的美食地圖！輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳16日抵台，除17日晚間於「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴外，當日和家人共進午餐，該低調巷弄餐廳也因此曝光掀起話題。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳17日傍晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，黃仁勳表示，台灣以後會非常忙碌。記者潘俊宏／攝影
輝達創辦人暨執行長黃仁勳17日傍晚宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，黃仁勳表示，台灣以後會非常忙碌。記者潘俊宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每每訪台皆引發各界熱議，很懂吃的他更是會挖掘在地美食，吸引不少人跟隨朝聖。除了在17日傍晚三度造訪古早味台菜名店「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴外，當日午餐則和家人選在大安路一段巷弄內的「十二月粥品·茶飲·私房菜」用餐。

圖／十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜粉專
圖／十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜粉專

「十二月粥品·茶飲·私房菜」在北中南設有多間門店，主打潮汕粥、私房台菜與港式茶食飲品，是許多人聚餐的好選擇，網友評價「粥品&菜色都不錯，吃得很愉快」、「他們家是真的熬煮軟綿到不行的粥」、「十二月的粥品是真的很不錯」。

門店示意圖／十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜粉專
門店示意圖／十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜粉專

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古早味 在地美食 大台北美食 懷舊

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