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跟著黃仁勳吃「神級粥品」！和家人用餐選「這家」 全台北中南都有分店
跟上黃仁勳的美食地圖！輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳16日抵台，除17日晚間於「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴外，當日和家人共進午餐，該低調巷弄餐廳也因此曝光掀起話題。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每每訪台皆引發各界熱議，很懂吃的他更是會挖掘在地美食，吸引不少人跟隨朝聖。除了在17日傍晚三度造訪古早味台菜名店「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴外，當日午餐則和家人選在大安路一段巷弄內的「十二月粥品·茶飲·私房菜」用餐。
「十二月粥品·茶飲·私房菜」在北中南設有多間門店，主打潮汕粥、私房台菜與港式茶食飲品，是許多人聚餐的好選擇，網友評價「粥品&菜色都不錯，吃得很愉快」、「他們家是真的熬煮軟綿到不行的粥」、「十二月的粥品是真的很不錯」。
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