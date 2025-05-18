「初音未來」登台快閃！FANFANS CAFÉ推限定夢幻聯名美食，北中南快閃統統有

為慶祝《HATSUNE MIKU EXPO》10週年，FANFANS CAFÉ於台北西門、台中一中、高雄愛河三地同步推出限定聯名主題快閃咖啡廳，於5月15日起熱鬧登場！本次活動由六位人氣虛擬歌手初音未來、鏡音鈴、鏡音連、巡音流歌、MEIKO、KAITO攜手亮相，不僅帶來嶄新Y3K視覺設計，更推出結合角色形象的原創餐點，為粉絲獻上一場聲音與味蕾交織的未來盛宴。

圖／FANFANS CAFÉ提供

聯名菜單驚喜連連，從主食到甜點都展現角色個性！初音未來的「青蔥旋律雞湯拉麵」以清爽高湯搭配代表性青蔥，令人一口感受她的夢幻氣息，佐上星空漂浮蘇打與抹茶蛋糕，層層堆疊出甜美旋律。鏡音鈴則以「暖陽元氣親子丼」搭配陽光橙香漂浮，宛如她溫暖的笑容般療癒；而鏡音連的「檸檬黃金炸雞飯」以酥脆唐揚佐蜂蜜芥末與檸檬點綴，再搭配焦糖香蕉拿鐵，香氣四溢，鹹甜交織。

圖／FANFANS CAFÉ提供

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不容錯過的還有巡音流歌的「粉櫻海韻鮭魚貝果」，搭配櫻漾莓香歐蕾，展現她知性魅力；MEIKO推出紅絲絨起士與緋紅莓果冰茶，酸甜清爽如同她的熱情形象；KAITO的藍莓巴斯克與冰藍柑橘星語，則像冬日陽光般溫柔療癒。此外，象徵六位歌手的「六重音彩水果塔」，酸甜層次交織如同音樂譜系，視覺與味覺兼具，絕對是打卡必點！

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凡消費主餐、甜點或飲品，即可獲得對應小卡或杯墊限定特典，還能事前預約獲得仿卡帶風格的雷射貼紙。FANFANS粉粉更同步推出10週年限定周邊，從穿搭配件到收藏小物應有盡有，數量有限，錯過可惜！立即上網預約，沉浸在初音未來的未來音樂與美食世界中吧！

圖／FANFANS CAFÉ提供

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