選手證就是VIP！ 「2025世壯運優惠懶人包」餐廳、百貨、飯店、手搖飲 超過30家最強應援優惠一次看

每四年會舉辦一次！「2025世界壯年運動會」將在5月17日至5月30日正式登場，於今（17）日在台北大巨蛋開幕，各大商圈、百貨、飯店紛紛祭出好康優惠，以下是為大家整理的「2025世界壯年運動會（世壯運）」專屬優惠懶人包，超過30家品牌的吃喝玩樂優惠清單一次看！不論你是選手或持票觀賽的民眾統統來應援，一起把握這波熱血優惠！

大巨蛋遠東GARDEN CITY。圖／聯合報系資料照片

◎ 手搖飲優惠

【遠東 Garden City 大巨蛋店（出示選手證）】

．路易莎咖啡：麵包買三送一、飲品第二杯半價。

圖／路易莎咖啡提供

．御私藏 COZY TEA：購買5杯飲品，贈送40元阿薩姆紅茶或伯爵紅茶一杯。

．龜記：全品項飲品單杯享9折。

．米哥烘焙坊：芋見泥6入特價115元(原價120元)。

．CREMIA 北海道冰淇淋之神：累積消費300～3000元，享多重冰品優惠(買一送一、第二支半價、折價券等)。

圖／Cremia Taiwan粉絲頁

【新光三越 台北信義新天地】

．五桐號：指定品項買1送1。

．翰林茶棧：原茶系列特大杯8折。

．春芳號：桂花紅茶買1送1。

．MARCH MOON台灣茗茶：第二杯半價。

．COMEBUYTEA：荔枝烏龍蘆薈寒天Q，特價115元。

．威太郎&KIKI將：冰品加贈配料或精品咖啡。

．Torojastar：古吉罕貝拉牡丹咖啡買1送1。

◎ 餐廳與小吃優惠

圖／遠東Garden City大巨蛋店提供

【遠東 Garden City 大巨蛋店（出示選手證）】

．螢火部落：每桌招待 shot 一份。

．大巨星港式飲茶餐酒館：內用享9折。

．武蔵野森珈琲 Diner：消費滿500元贈酥炸櫛瓜，滿1000元可換兩份，以此類推。

．一風堂：來店用餐即贈自家製煎餃3個。

．BHC Chicken：週一至週五平日限定，購買任一口味炸雞，即可加購薯條49元。

．玖仰：不限金額消費，完成Google五星好評送中杯台茶1杯。

．勝勢日式豬排：內用贈飲品一杯。

．MOS BURGER 摩斯漢堡：購買蒟蒻6入特價200元(原價240元)。

．柴窯火腿製造所：購買2盒三明治，贈肉條一包。

．滷susu：購買2份套餐，贈麻辣魚蛋一份。

【新光三越 台北信義新天地（憑選手證或賽事門票）】

新光三越台北信義新天地。圖／報系資料照

．黑武士：平日中午「鍋物兌換券」（限量100份）。

．潮品集：內用滿2000元，送招牌鵝汁飯。

．紅花鐵板燒：4人點選套餐送紅酒1瓶。

．黑毛屋本家：4人限定套餐送特選日本和牛或豬五花。

．金爸爸：單人限定套餐499元。

．小川鍋物信義店：消費享奶茶買一送一。

．玖酒井食事町（台北東區居酒屋)：加入官方LINE贈小炒乙份，出示選手證或開幕式票根：「龍田の雞唐揚」買1送1(與其他優惠不併用)。

．老井極上燒肉（台北信義＆新竹竹北）：台北店：點套餐加購海老天婦羅只要39元(原價110元)；新竹店：加價99元享挽肉或麵非麵一份。兩店皆可出示選手證享整桌9折優惠。

圖／翻攝老井極上燒肉臉書

．Mega50 餐飲及宴會（新北）：出示選手證／票根／官方商品，即享8折起。50樓 Café：4人以上85折，選手個人8折；望月樓（48F）：平日9折；Asia49（49F）：天天85折(不含商業午餐與週末下午茶)。另推出「世壯運能量飲」健康無酒精特調飲品系列。

．點點心：單筆消費滿500元，指定品項「餡Q三兄弟 or 豬仔流沙包」買一送一。

圖／翻攝點點心臉書

．ABV Bar& Kitchen：出示開幕票根滿低消，地中海餐酒館送薯條，南洋餐酒館送炸蝦片。

．豆留文青：加入會員，當日消費打9折。

◎ 飯店優惠

．台北凱達大飯店：館內餐廳「百宴自助餐廳、家宴中餐廳、Bar98」：出示選手證享8折；消費滿5000元贈「美津濃旗艦店300元抵用券」；消費滿3000元可參加抽獎，獎品含登機箱、慢跑鞋、浴巾等。

台北凱達大飯店百宴自助餐廳。圖/台北凱達提供

◎ 百貨＆品牌服飾優惠

．統一時代百貨 台北店：集結 NIKE、adidas、New Balance、UNDER ARMOUR 等品牌，推夏日運動穿搭優惠。指定櫃位滿3000元最高送300元。當日單筆消費滿800元(扣會員點數8點)，可兌換「Ksolite沐光海岸煥白保濕身體精華乳250ml」。