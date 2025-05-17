選手證就是VIP！ 「2025世壯運優惠懶人包」餐廳、百貨、飯店、手搖飲 超過30家最強應援優惠一次看
每四年會舉辦一次！「2025世界壯年運動會」將在5月17日至5月30日正式登場，於今（17）日在台北大巨蛋開幕，各大商圈、百貨、飯店紛紛祭出好康優惠，以下是為大家整理的「2025世界壯年運動會（世壯運）」專屬優惠懶人包，超過30家品牌的吃喝玩樂優惠清單一次看！不論你是選手或持票觀賽的民眾統統來應援，一起把握這波熱血優惠！
◎ 手搖飲優惠
【遠東 Garden City 大巨蛋店（出示選手證）】
．路易莎咖啡：麵包買三送一、飲品第二杯半價。
．御私藏 COZY TEA：購買5杯飲品，贈送40元阿薩姆紅茶或伯爵紅茶一杯。
．龜記：全品項飲品單杯享9折。
．米哥烘焙坊：芋見泥6入特價115元(原價120元)。
．CREMIA 北海道冰淇淋之神：累積消費300～3000元，享多重冰品優惠(買一送一、第二支半價、折價券等)。
【新光三越 台北信義新天地】
．五桐號：指定品項買1送1。
．翰林茶棧：原茶系列特大杯8折。
．春芳號：桂花紅茶買1送1。
．MARCH MOON台灣茗茶：第二杯半價。
．COMEBUYTEA：荔枝烏龍蘆薈寒天Q，特價115元。
．威太郎&KIKI將：冰品加贈配料或精品咖啡。
．Torojastar：古吉罕貝拉牡丹咖啡買1送1。
◎ 餐廳與小吃優惠
【遠東 Garden City 大巨蛋店（出示選手證）】
．螢火部落：每桌招待 shot 一份。
．大巨星港式飲茶餐酒館：內用享9折。
．武蔵野森珈琲 Diner：消費滿500元贈酥炸櫛瓜，滿1000元可換兩份，以此類推。
．一風堂：來店用餐即贈自家製煎餃3個。
．BHC Chicken：週一至週五平日限定，購買任一口味炸雞，即可加購薯條49元。
．玖仰：不限金額消費，完成Google五星好評送中杯台茶1杯。
．勝勢日式豬排：內用贈飲品一杯。
．MOS BURGER 摩斯漢堡：購買蒟蒻6入特價200元(原價240元)。
．柴窯火腿製造所：購買2盒三明治，贈肉條一包。
．滷susu：購買2份套餐，贈麻辣魚蛋一份。
【新光三越 台北信義新天地（憑選手證或賽事門票）】
．黑武士：平日中午「鍋物兌換券」（限量100份）。
．潮品集：內用滿2000元，送招牌鵝汁飯。
．紅花鐵板燒：4人點選套餐送紅酒1瓶。
．黑毛屋本家：4人限定套餐送特選日本和牛或豬五花。
．金爸爸：單人限定套餐499元。
．小川鍋物信義店：消費享奶茶買一送一。
．玖酒井食事町（台北東區居酒屋)：加入官方LINE贈小炒乙份，出示選手證或開幕式票根：「龍田の雞唐揚」買1送1(與其他優惠不併用)。
．老井極上燒肉（台北信義＆新竹竹北）：台北店：點套餐加購海老天婦羅只要39元(原價110元)；新竹店：加價99元享挽肉或麵非麵一份。兩店皆可出示選手證享整桌9折優惠。
．Mega50 餐飲及宴會（新北）：出示選手證／票根／官方商品，即享8折起。50樓 Café：4人以上85折，選手個人8折；望月樓（48F）：平日9折；Asia49（49F）：天天85折(不含商業午餐與週末下午茶)。另推出「世壯運能量飲」健康無酒精特調飲品系列。
．點點心：單筆消費滿500元，指定品項「餡Q三兄弟 or 豬仔流沙包」買一送一。
．ABV Bar& Kitchen：出示開幕票根滿低消，地中海餐酒館送薯條，南洋餐酒館送炸蝦片。
．豆留文青：加入會員，當日消費打9折。
◎ 飯店優惠
．台北凱達大飯店：館內餐廳「百宴自助餐廳、家宴中餐廳、Bar98」：出示選手證享8折；消費滿5000元贈「美津濃旗艦店300元抵用券」；消費滿3000元可參加抽獎，獎品含登機箱、慢跑鞋、浴巾等。
◎ 百貨＆品牌服飾優惠
．統一時代百貨 台北店：集結 NIKE、adidas、New Balance、UNDER ARMOUR 等品牌，推夏日運動穿搭優惠。指定櫃位滿3000元最高送300元。當日單筆消費滿800元(扣會員點數8點)，可兌換「Ksolite沐光海岸煥白保濕身體精華乳250ml」。
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