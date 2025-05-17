開幕不到2年！ 高雄衛武營「鯨魚系」餐酒館 HAIION 宣布歇業 最後營業日曝光

開幕不到2年！ 位於高雄衛武營國家藝術文化中心3樓、主打「鯨魚系」景觀餐廳「HAIION」，無預警宣布營業至5月底，想再一嚐Fine Dining體驗的饕客們，快把握最後機會！

圖／翻攝Haiion臉書

Haiion餐廳於官方臉書無預警貼出無預警公告，因「營運調整」將於2025/6/1正式結束營業。公告中寫道：「非常珍惜與大家共度的每一刻，並衷心感謝您的陪伴與鼓勵。」店家也特別提醒，有儲值金或其他相關事宜的顧客，請務必在5/30前與餐廳聯繫處理。

圖／翻攝Haiion臉書

「HAIION」自2023年10月開幕以來，便以結合藝術、空間與台灣海洋意象的獨特風格吸引不少饕客。其命名靈感來自於當時主廚對台語「鯨魚（ㄏㄞ．ㄤ）」的發音聯想，不僅象徵海洋，也巧妙呼應台灣島嶼如鯨魚般的輪廓。

圖／翻攝Haiion臉書

歇業消息一出，讓忠實顧客驚訝又不捨，紛紛留言：「太可惜了啦」、「之後去衛武營不知道該吃什麼了」。