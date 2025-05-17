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鳥貴族新店插旗南京復興站！「預約就送隱藏甜點」，40週年慶再抽TShirt、收納包

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／鳥貴族提供
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日系人氣串燒品牌「鳥貴族」來台再拓版圖，第4家分店即將進駐捷運南京復興站旁的「慶城街1號商場」2樓，目前正如火如荼裝潢中，開幕日期雖未公布，已掀起不少饕客期待。品牌主打現烤串燒、價格實惠，深受台灣消費者喜愛，也讓人更期待新店的登場。

圖／鳥貴族提供
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另外響應持續響應母親節，最後倒數即日起至5月18日，只要線上或電話訂位時註明「慶祝母親節」，即贈送一份限定甜點「最中餅夾心冰淇淋」，限量供應、只送不賣，邀你攜手媽媽共享一場充滿日式風味的美食饗宴，甜點控可別錯過！

圖／鳥貴族提供
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同時，鳥貴族也歡慶品牌40週年，推出來自大阪的期間限定料理，更祭出三波月月抽獎活動（5/1-7/31），只要追蹤官方FB或IG並留言最愛餐點，就有機會將風格收納包、特色頭巾、燒鳥串T恤等限量週邊帶回家。快來分享你的愛店菜單，一起參與這場串燒盛宴吧！

圖／鳥貴族提供
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