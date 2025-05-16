文青控必收藏！春水堂42週年「蜜香紅茶霜淇淋」限店開吃、珍奶磁鐵夾同步開賣

春水堂42周年生日慶，文青粉絲準備手刀開搶！這次品牌不僅推出極具收藏價值的主題磁鐵夾，更同步推出茶香濃郁的「蜜香紅茶霜淇淋系列」新品，限量限店販售，話題度與美味度兼具，另外，5月20日更有「珍珠奶茶聯名禮盒」公益開賣，為這次生日慶增添溫暖意義。

圖／春水堂提供

春水堂今年以「春水好時光」為主題，推出三款造型吸睛、功能實用的磁鐵夾：「珍奶款」、「創始店款」及「墨寶款」，限量發售。其中，「墨寶款」靈感源自外帶杯封膜上的神祕書法「茶潤枯腸」，這其實是創辦人劉漢介先生的墨寶，傳遞出「茶不只是解渴，更是心靈的滋養」理念，這一系列款磁鐵夾不僅可愛有文化意涵，更具磁鐵與夾子雙重功能，適合收藏或作為台灣特色文創贈禮。

圖／春水堂提供

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春水堂也同步推出「蜜香紅茶霜淇淋系列」新品，共兩種口味：「蜜香紅茶霜淇淋」及「麵茶蜜香紅霜淇淋」，皆嚴選蜜香紅茶製成口感絲滑的冰品，搭配招牌「好命珍珠」。口味上分別融合海鹽蝴蝶餅、炒焙香氣麵茶粉與酥脆爆米花，層次豐富，甜而不膩。目前僅於春水堂華山店（北部）與國美店（中部）限店販售，售價分別為118元與108元。

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此外，春水堂持續與瑪利亞基金會進行公益合作，推出「珍珠奶茶聯名禮盒」，內容包括春水堂熟成厚奶茶茶包、兩雙珍奶短襪及茶時光創作手札，公益價520元，5/20起於全台春水堂販售。