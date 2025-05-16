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PK麥當勞早餐！ 路易莎「鬆餅堡三重奏」強勢登場 65元銅板價吃飽飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／路易莎提供
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迎戰早餐市場新霸主！連鎖品牌路易莎咖啡再度端出誠意十足的新招牌，以全新「鬆餅堡系列」強勢進軍早午餐戰場，從經典蛋堡、鹹香培根到厚實豬肉排，一口咬下滿是層次驚喜。

圖／路易莎提供
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路易莎咖啡於5月16日正式推出全新「鬆餅堡系列」，以現點現做的鬆餅堡為主打，分別推出三款不同風味：經典「寶寶蛋鬆餅堡」只要65元，內含滑嫩雞蛋與雙層起司，簡單卻不失豐富口感；「培根蛋鬆餅堡」定價70元，則加入鹹香培根與蓬鬆炒蛋，美式風味十足；想吃得更澎湃，推薦「豬肉蛋鬆餅堡」定價80元，厚實多汁的豬肉排搭配香甜鬆餅，讓人一口接一口停不下來。

圖／路易莎提供
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針對早起族群，路易莎更祭出早餐超值組合，11點前限定販售的「火腿蛋鬆餅堡」可搭配飲品，最低只要70元起，讓你用銅板價格就能享受一份有飽足感的精緻早餐。

除了主食新登場，路易莎日前推出的「鴛鴦黑糖凍」持續熱銷，將港式鴛鴦咖啡的經典香濃與手工黑糖凍完美結合，滑嫩中帶Q彈口感，入口香醇滑順又不膩，中杯只要65元，全飲品還可加購黑糖凍，咀嚼控不可錯過。

圖／路易莎提供
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早餐 星巴克 漢堡 路易莎咖啡 鬆餅

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