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「聚日式鍋物」限定時段用餐210分鐘！還有畢業季推20人用餐1人免費

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／聚日式鍋物
圖／聚日式鍋物

王品集團旗下元老級火鍋品牌「聚日式鍋物」宣布全新用餐優惠，即日起至2025年12月31日止，平日下午1點半至3點入店用餐，可一路享用至下午5點，讓消費者盡情享受最長210分鐘的美味饗宴。無論是好友閒聚、姐妹聚餐，還是與同事話家常，都能在舒適空間中暢聊不被打擾。

圖／聚日式鍋物
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主打經典的「雙人海陸瀑布聚」、高人氣的「聚寶熊牛奶湯」與濃郁麻辣湯底，「聚日式鍋物」提供多款深受饕客喜愛的日式鍋物選擇。現場自助吧更備有150多樣豐富品項無限供應，滿足不同口味需求，是肉控與鍋物控的天堂。

圖／聚日式鍋物
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圖／聚日式鍋物
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適逢畢業季，「聚」更祭出6月1日至7月31日「畢業聚」活動，只要內用達成20客主餐目標，即招待1客免費主餐；5月17日更推出「17聚人節」限定活動，加入LINE好友即贈免費雪花豬乙份。多重好康，邀你相聚聚滿人情味，一起創造屬於夏日的美味回憶。

圖／聚日式鍋物
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