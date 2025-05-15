饕客回流！「Sukiya すき家」牛丼新尺寸 肉大碗「肉多飯少」變更划算了

肉量1.5倍！日本丼飯連鎖「Sukiya すき家」推出牛丼新尺寸，特別是「肉多飯少」的特製尺寸引發網友熱議，紛紛表示「終於不用點肉大碗再加點白飯」、「願意重新回到Sukiya吃」。

圖／本報資料照片

丼飯專賣「Sukiya すき家」在台擁有逾70家門市，提供多樣尺寸滿足不同飯量的顧客。即日起，「Sukiya すき家」推出2款全新尺寸，分別為「肉大碗」及「大碗」。

其中「肉大碗」為肉多飯少的選擇，肉量為中碗的1.5倍，飯量則是0.9倍中碗，以招牌牛丼為例，肉大碗只要119元。而「大碗」部分則是牛肉、白飯都加大，為中碗的1.3倍。此外，原「超值碗」即起停賣。