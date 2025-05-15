快訊

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

整理包／倒數兩天！114國中會考時程、考試規定 各科備考衝刺一次看

饕客回流！「Sukiya すき家」牛丼新尺寸 肉大碗「肉多飯少」變更划算了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Sukiya官方X及Sukiya Taiwan提供
圖／Sukiya官方X及Sukiya Taiwan提供

肉量1.5倍！日本丼飯連鎖「Sukiya すき家」推出牛丼新尺寸，特別是「肉多飯少」的特製尺寸引發網友熱議，紛紛表示「終於不用點肉大碗再加點白飯」、「願意重新回到Sukiya吃」。

圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

丼飯專賣「Sukiya すき家」在台擁有逾70家門市，提供多樣尺寸滿足不同飯量的顧客。即日起，「Sukiya すき家」推出2款全新尺寸，分別為「肉大碗」及「大碗」。

其中「肉大碗」為肉多飯少的選擇，肉量為中碗的1.5倍，飯量則是0.9倍中碗，以招牌牛丼為例，肉大碗只要119元。而「大碗」部分則是牛肉、白飯都加大，為中碗的1.3倍。此外，原「超值碗」即起停賣。

圖／Sukiya Taiwan提供
圖／Sukiya Taiwan提供

編輯推薦

丼飯 日本美食

相關新聞

米其林一星「雅閣」新廚新菜登場！重現粵式經典風味

台北文華東方酒店連續7年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出季節菜單，並在菜譜上新增十多道新菜，更換比例高達三...

饕客回流！「Sukiya すき家」牛丼新尺寸 肉大碗「肉多飯少」變更划算了

肉量1.5倍！日本丼飯連鎖「Sukiya すき家」推出牛丼新尺寸，特別是「肉多飯少」的特製尺寸引發網友熱議，...

茹絲葵推出SRF極黑和牛戰斧牛排　一客6,300元限量供應

頂級牛排餐廳茹絲葵（Ruth's Chris Steak House）再推限量鉅作——「極黑和牛戰斧牛排」，選用來自美國...

震撼彈！ 台中米其林一星「文公館」6/29熄燈　饕客崩潰：希望換地點再開

震撼彈！ 台中米其林一星「文公館」6/29熄燈　饕客崩潰：希望換地點再開

40條雞薯條＋9片起士！漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天

連鎖速食「漢堡王」繼於上個月推出「10層犇牛堡」之後，5月16日將再推出「霸王疊雞」，將「雞薯條」包進漢堡中，最多一次可...

6款超萌週邊！爭鮮×Second Morning 水果壽司好清爽

爭鮮餐飲聯手韓國人氣IP「Second Morning」、百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，打造「爭鮮迴轉壽司」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。