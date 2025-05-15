快訊

俄烏還談得下去？普亭不甩澤倫斯基挑釁 放鳥和談派「低階代表團」

鴻海劉揚偉確認出席黃仁勳「兆元宴」 這次一樣在老地方

整理包／倒數兩天！114國中會考時程、考試規定 各科備考衝刺一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

震撼彈！ 台中米其林一星「文公館」6/29熄燈　饕客崩潰：希望換地點再開

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
米其林星級時尚中菜「文公館La Maison de Win」。 圖／文公館提供
米其林星級時尚中菜「文公館La Maison de Win」。 圖／文公館提供

連續兩年榮獲《米其林指南》一星肯定的台中高端粵菜餐廳「文公館」，於5/14深夜無預警在社群平台宣布，餐廳將於6/29正式結束營業。消息一出震撼美食圈，也令眾多老饕錯愕哀求：「希望換地點再開」！

位於台中，連續2年獲得《米其林指南》一星肯定的「文公館La Maison de Win」。 圖／文公館提供
位於台中，連續2年獲得《米其林指南》一星肯定的「文公館La Maison de Win」。 圖／文公館提供

以中西合璧料理手法聞名的名店，過去被譽為「台中最難訂的中餐廳」的文公館，由兩位主廚蔣文正與林昊語共同掌杓，結合粵菜精髓與法式料理技藝，採西式套餐形式詮釋中菜，顛覆傳統桌菜，被視為台灣Fine Dining中菜的代表作之一。

文公館 La Maison de Win在官方臉書公告，歇業主因是所處的富王大飯店即將展開整修工程，文公館將因此同步畫下句點，雖未透露未來動向，但提及「願往後的日子，仍有餘韻相隨。」

文公館的熄燈公告迅速引發熱議，許多食客湧入留言表達不捨之情「太震撼了」、「希望可以換地點再開，不然真的太可惜了」、「才吃一次就沒了，心痛」、「這是台中的美食里程碑啊！」

編輯推薦

熄燈 米其林一星 饕客

相關新聞

米其林一星「雅閣」新廚新菜登場！重現粵式經典風味

台北文華東方酒店連續7年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起推出季節菜單，並在菜譜上新增十多道新菜，更換比例高達三...

饕客回流！「Sukiya すき家」牛丼新尺寸 肉大碗「肉多飯少」變更划算了

肉量1.5倍！日本丼飯連鎖「Sukiya すき家」推出牛丼新尺寸，特別是「肉多飯少」的特製尺寸引發網友熱議，...

茹絲葵推出SRF極黑和牛戰斧牛排　一客6,300元限量供應

頂級牛排餐廳茹絲葵（Ruth's Chris Steak House）再推限量鉅作——「極黑和牛戰斧牛排」，選用來自美國...

震撼彈！ 台中米其林一星「文公館」6/29熄燈　饕客崩潰：希望換地點再開

震撼彈！ 台中米其林一星「文公館」6/29熄燈　饕客崩潰：希望換地點再開

40條雞薯條＋9片起士！漢堡王「10層雞薯條堡」只賣4天

連鎖速食「漢堡王」繼於上個月推出「10層犇牛堡」之後，5月16日將再推出「霸王疊雞」，將「雞薯條」包進漢堡中，最多一次可...

6款超萌週邊！爭鮮×Second Morning 水果壽司好清爽

爭鮮餐飲聯手韓國人氣IP「Second Morning」、百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，打造「爭鮮迴轉壽司」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。