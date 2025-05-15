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震撼彈！ 台中米其林一星「文公館」6/29熄燈 饕客崩潰：希望換地點再開
連續兩年榮獲《米其林指南》一星肯定的台中高端粵菜餐廳「文公館」，於5/14深夜無預警在社群平台宣布，餐廳將於6/29正式結束營業。消息一出震撼美食圈，也令眾多老饕錯愕哀求：「希望換地點再開」！
以中西合璧料理手法聞名的名店，過去被譽為「台中最難訂的中餐廳」的文公館，由兩位主廚蔣文正與林昊語共同掌杓，結合粵菜精髓與法式料理技藝，採西式套餐形式詮釋中菜，顛覆傳統桌菜，被視為台灣Fine Dining中菜的代表作之一。
文公館 La Maison de Win在官方臉書公告，歇業主因是所處的富王大飯店即將展開整修工程，文公館將因此同步畫下句點，雖未透露未來動向，但提及「願往後的日子，仍有餘韻相隨。」
文公館的熄燈公告迅速引發熱議，許多食客湧入留言表達不捨之情「太震撼了」、「希望可以換地點再開，不然真的太可惜了」、「才吃一次就沒了，心痛」、「這是台中的美食里程碑啊！」
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