「無敵炸豬排、5塊炸雞」0元吃！還有1個月 高CP值「丼飯專賣店」打卡分享就免費送 加碼再贈「肉肉兌換券」可以吃四次
免費炸豬排、炸雞！以高CP值聞名的丼飯專賣店歡慶11週年，特別祭出超殺優惠回饋顧客，完成打卡或分享任務即贈「無敵大豬排」或「5塊炸雞」，加碼再送兌換券，堪比買一送一還要強。
中山商圈人氣美食「新丼」11週年慶，即日起至6/15，凡至店消費一份208元以上主餐，打卡上傳FB或IG並留言【新丼生日快樂買1送1好心動】出示給服務人員確認即可免費兌換價值140元的「無敵大豬排」或「5塊炸雞」，也可選擇分享新丼粉絲專頁週年慶文章，於店家FB或IG擇一留言【新丼生日快樂買1送1好心動】同樣能免費兌換，0元加肉吃更過癮。
不僅如此，「新丼」霸氣再加碼，除當下兌換豬排或炸雞外，還會再加贈一張無敵豬排或炸雞兌換券，可使用4次，而第四次至店消費一份丼飯還能一次兌換「豬排+炸雞」超級好康。值得注意的是，該活動為長安本店限定，注意不要跑錯家囉。更多詳情可見粉專。
新丼 長安本店
地址：台北市大同區長安西路66號
營業時間：11:30-21:00
電話：（02）2555-9292
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