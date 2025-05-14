快訊

破法拍紀錄！Richard Mille粉鑽表拍出3900萬 年輕神秘買家曝

誤點10分鐘退費「民眾憂賠到死」台鐵：要符合特定條件

打詐變打折？最高法院大法庭裁定 詐騙犯認罪繳回「酬勞」就可減刑

萌力全開！ 「弘爺漢堡 x 三麗鷗」連推2波超可愛聯名週邊 「美樂蒂＆酷洛米」陪你吃早餐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝弘爺漢堡臉書
圖／翻攝弘爺漢堡臉書

三麗鷗粉絲準備開搶！人氣早餐品牌弘爺漢堡再度與三麗鷗攜手合作，繼去年掀起搶購熱潮的Hello Kitty 聯名後，今年全新推出「美樂蒂 & 酷洛米 天天陪你吃早餐」聯名活動，將自5/15至7/15期間，連續兩波舉行可愛爆表的角色商品加價購，每一款都萌度滿分必收藏，弘爺漢堡勢必掀起一波粉紅風暴！

圖／翻攝弘爺漢堡臉書
圖／翻攝弘爺漢堡臉書

●第一波商品「零錢袋、保冷袋、自動傘」於5/15開賣

首波登場的聯名商品共有三種，包含2款「美樂蒂&酷洛米 零錢袋」加購價199元，選用柔軟布料製成的零錢袋，以美樂蒂與酷洛米的招牌特色作成萌萌口袋小物；2款「保冷袋」加購價299元，粉嫩系圖案搭配角色插畫設計輕巧，午餐、外帶、購物全都能派上用場；2款「自動傘」加購價399元，高質感霧面握柄與三麗鷗經典角色圖案，一鍵即開，讓大家下雨天也不怕憂鬱！

圖／翻攝弘爺漢堡臉書
圖／翻攝弘爺漢堡臉書

●第二波商品「隨行杯、抱枕毯」於5/31加購

第二波聯名商品將於5/31溫馨登場，包含更高機能、更療癒的兩種超值商品，包含2款「吸管隨行杯」加購價499元，時尚杯蓋附可拆式吸管設計，有美樂蒂與酷洛米的身影搭配夢幻色系杯身；2款「抱枕＋毯子組合」加購價599元，絨毛觸感的表面，拉開拉鍊就能展開成柔軟毛毯，療癒可愛抱枕讓人隨時都能暖暖入夢。

圖／翻攝弘爺漢堡臉書
圖／翻攝弘爺漢堡臉書

無論是三麗鷗粉絲或收藏控，手刀筆記於5/15起，快揪朋友們一起前往全台弘爺漢堡門市搶購「弘爺漢堡 x 三麗鷗聯名商品」，數量有限、售完為止，把美樂蒂與酷洛米帶回家，每一個早晨將更加充滿儀式感！

編輯推薦

三麗鷗 漢堡 美樂蒂

相關新聞

「無敵炸豬排、5塊炸雞」0元吃！還有1個月 高CP值「丼飯專賣店」打卡分享就免費送 加碼再贈「肉肉兌換券」可以吃四次

免費炸豬排、炸雞！以高CP值聞名的丼飯專賣店歡慶11週年，特別祭出超殺優惠回饋顧客，完成打卡或分享任務即贈「無敵大豬排」或「5塊炸雞」，...

萌力全開！ 「弘爺漢堡 x 三麗鷗」連推2波超可愛聯名週邊 「美樂蒂＆酷洛米」陪你吃早餐

萌力全開！ 「弘爺漢堡 x 三麗鷗」連推2波超可愛聯名週邊 「美樂蒂＆酷洛米」陪你吃早餐

五月天、林志玲曾造訪！台北101人氣義式餐廳將歇業

位於台北101五樓、擁有近十年歷史的義式餐廳「DA ANTONIO 大安東尼」，日前在FB粉專發出聲明，宣布將於 202...

【口感實測】爆紅獵奇甜點！韓國「義大利麵造型可可」超商買得到

韓網近日熱傳的獵奇甜點「義大利麵造型可可」，現在只要走進台灣的便利商店就有機會可以買到。這款甜點因其獵奇的外觀引發關注，...

全台首間「火車車廂」早午餐店開幕了！用餐就送咖啡，滿額再送帆布包

全台首間火車主題早午餐《輪輪の町》日前已於5月8日在台北南港LaLaport正式啟航，以「日式職人精神」結合「歐式餐飲風格」，並打造宛如月台候車室的場景，吸引不少民眾搶先登車。二樓空間以復古列車為靈感設計，無論是火車車廂造景、軌道元素，還是站牌打卡牆，每一角都能拍出濃濃旅遊感，讓人一坐下就彷彿展開一段城市旅行。

連續3週「買一送一」！ 美登利壽司大安店超狂回饋 「6大壽司」天天驚喜 壽司控快衝

連續3週「買一送一」！ 美登利壽司大安店超狂回饋 「6大壽司」天天驚喜 壽司控快衝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。