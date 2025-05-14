萌力全開！ 「弘爺漢堡 x 三麗鷗」連推2波超可愛聯名週邊 「美樂蒂＆酷洛米」陪你吃早餐

三麗鷗粉絲準備開搶！人氣早餐品牌弘爺漢堡再度與三麗鷗攜手合作，繼去年掀起搶購熱潮的Hello Kitty 聯名後，今年全新推出「美樂蒂 & 酷洛米 天天陪你吃早餐」聯名活動，將自5/15至7/15期間，連續兩波舉行可愛爆表的角色商品加價購，每一款都萌度滿分必收藏，弘爺漢堡勢必掀起一波粉紅風暴！

圖／翻攝弘爺漢堡臉書

●第一波商品「零錢袋、保冷袋、自動傘」於5/15開賣

首波登場的聯名商品共有三種，包含2款「美樂蒂&酷洛米 零錢袋」加購價199元，選用柔軟布料製成的零錢袋，以美樂蒂與酷洛米的招牌特色作成萌萌口袋小物；2款「保冷袋」加購價299元，粉嫩系圖案搭配角色插畫設計輕巧，午餐、外帶、購物全都能派上用場；2款「自動傘」加購價399元，高質感霧面握柄與三麗鷗經典角色圖案，一鍵即開，讓大家下雨天也不怕憂鬱！

圖／翻攝弘爺漢堡臉書

●第二波商品「隨行杯、抱枕毯」於5/31加購

第二波聯名商品將於5/31溫馨登場，包含更高機能、更療癒的兩種超值商品，包含2款「吸管隨行杯」加購價499元，時尚杯蓋附可拆式吸管設計，有美樂蒂與酷洛米的身影搭配夢幻色系杯身；2款「抱枕＋毯子組合」加購價599元，絨毛觸感的表面，拉開拉鍊就能展開成柔軟毛毯，療癒可愛抱枕讓人隨時都能暖暖入夢。

圖／翻攝弘爺漢堡臉書

無論是三麗鷗粉絲或收藏控，手刀筆記於5/15起，快揪朋友們一起前往全台弘爺漢堡門市搶購「弘爺漢堡 x 三麗鷗聯名商品」，數量有限、售完為止，把美樂蒂與酷洛米帶回家，每一個早晨將更加充滿儀式感！