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爭鮮迴轉壽司 Ｘ「Second Morning」 推果漾風味壽司

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
活動期間用餐滿350元即可加購超萌Second Morning周邊商品，分波段推出「摺疊傘」、「肩背包」、「寵物啾啾繩」，其中包含百香果獨家設計款，共6款商品。爭鮮/提供
活動期間用餐滿350元即可加購超萌Second Morning周邊商品，分波段推出「摺疊傘」、「肩背包」、「寵物啾啾繩」，其中包含百香果獨家設計款，共6款商品。爭鮮/提供

今年初夏，爭鮮餐飲聯手韓國人氣IP「Second Morning」、百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，打造「爭鮮迴轉壽司」、「MAGiC TOUCH」雙品牌聯名企劃，掀韓式浪潮！另外，回饋百萬粉絲推爭鮮APP會員獨享活動，5月於爭鮮餐飲集團任一品牌累積消費滿千贈總價值188元折價券，可於下個月消費享折扣優惠。

爭鮮迴轉壽司推出全新夏日企劃「夏の果物」，打造6款清爽水果風味壽司，並與代表水果意象的超萌韓國IP「 Second Morning」聯名合作。在研發上以新鮮的海鮮食材與檸檬、百香果、柚香等果漾元素做風味搭配。

喜歡爭鮮經典商品焦糖鮭魚的粉絲千萬別錯過「焦糖蜜柑鮭」，以焦糖和蜜柑炙燒，甜而不膩與鮮嫩鮭魚的絕配口感，可說是再增添一絲清爽風味。「百香海灣貝最中」風味上以在地百香果醬與橙汁沙拉醬調和，使香煎海灣貝更突顯層次，底層以蝦味魚卵醋飯取代一般醋飯，搭配上最中餅殼的酥脆口感，顛覆對壽司的想像。

此外，還推出3款蝦味壽司「柚香檸檬赤蝦」、「百香檸檬乳酪蝦」、「果漾檸檬蝦沙拉」，以不同的果漾風味搭配帶出鮮蝦的清甜。和牛壽司一直是爭鮮顧客喜愛的商品之一，此次加入韓風料理不可缺少的泡菜元素推出「柚香泡菜和牛」，以韓國柚子醬、泡菜搭配澳洲和牛，入口軟嫩、一吃上癮。

此次聯名視覺上除了以主角「Lemony」結合壽司元素外，更獨家打造「百香果」角色，傳達「透過一日三餐，自由自在地品味生活」，在忙碌的生活中也能透過新鮮有趣的用餐體驗感到幸福。即日起至6月29日於爭鮮迴轉壽司全台門市窗貼、迴轉台上都能看到韓國Second Morning夥伴們的療癒身影。

活動期間用餐滿350元即可加購超萌Second Morning周邊商品，分波段推出「摺疊傘」、「肩背包」、「寵物啾啾繩」，其中包含百香果獨家設計款，共6款商品。

另，主打豐富食材新鮮現做、新穎創意的手法呈現跨界創新料理的「MAGiC TOUCH」，攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」品牌「金家ㄟ 」推出「韓勾潮食係金ㄟ！」全新菜單7道韓勾潮食。

道地韓國人「韓勾ㄟ金針菇」在台灣生活九年，經營的YouTube頻道突破百萬訂閱、深受台灣人喜愛。此次聯名更是金針菇首次與日系連鎖餐廳合作，由MAGiC TOUCH主廚與「韓勾ㄟ金針菇」歷經180天共同研發最終精選推出，嚴選台灣人喜愛的韓式食材，像是人蔘雞、蝦、蟹、唐揚雞等，並以「金家ㄟ獨家洋釀醬汁」結合，激發出屬於台灣人的韓日美食。

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