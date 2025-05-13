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「夜市王」無預警推出延長賽 南機場放話打趴東大門

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
緯來原創「夜市王」推出特別企畫，左起為主持人大東東大東夜市梁主委、評審美麗本人、泰國娘娘、阿達、主持人麻由。圖／緯來綜合台提供
緯來原創「夜市王」推出特別企畫，左起為主持人大東東大東夜市梁主委、評審美麗本人、泰國娘娘、阿達、主持人麻由。圖／緯來綜合台提供

緯來原創大型美食競賽綜藝「夜市王」開播以來話題不斷，節目籌備三個月後，和品牌一起攜手推出全新特別企劃「夜市王SP：透心涼爽辣延長賽！」，找來冠軍花蓮東大門夜市和亞軍南機場夜市，再度正面交鋒。

兩大夜市火力全開，爭奪賽外賽冠軍頭銜。南機場夜市會長林督欽提到，為了這次比賽親自跑遍十多攤店家挑選參賽料理，直言：「我很認真看待這次比賽，很希望可以把冠軍拿回來。」被問到是否想雪恥，他則笑稱：「不要說雪恥啦！我是讓他們的，這次要把東大門打趴在地上。」而東大門主委黃家明也自信表示：「冠軍永遠是屬於我們東大門的。」本集節目將於5月18日週日晚上9點在「夜市王」YouTube頻道獨家播出。

此次「夜市王SP：透心涼爽辣延長賽！」邀請因節目人氣暴漲的大東東大東夜市梁主委，首次跨界與在台日本女生麻由聯手主持，梁主委坦言：「心情非常緊張，很怕卡詞表現不好，回去認真的背了很久，覺得主持真的不簡單，但很新鮮也很開心有這次機會。」節目評審則由最嗆辣的人氣網紅Alizabeth娘娘、阿達ADA，以及美麗本人共同擔任，由主持人轉戰評審的兩人興奮直呼：「終於輪到我們當評審了！」

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