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連續3週「買一送一」！ 美登利壽司大安店超狂回饋 「6大壽司」天天驚喜 壽司控快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書

壽司控快衝！ 美登利壽司大安店連續3週「買一送一」超狂回饋又來了，延續4月活動的熱烈回響，美登利壽司這次再度端出全新「每日一物」回饋方案，自5/12至5/31期間，每日都有嚴選壽司品項買一送一，讓壽司控們天天都有衝刺的理由。

來自日本、深受台灣饕客喜愛的「美登利壽司」，在台中LaLaport店-吃到飽專門店爆紅的聲量下，台北大安店仍是穩扎穩打地再度端出全新「每日一物」回饋方案，不僅保留招牌人氣品項，更加入令人期待的全新壽司選擇，包括青魽、炙燒鮪魚中腹等精選海味，都是真材實料、職人手作，讓你吃得開心、荷包也不失血。

圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書
圖／翻攝日本美登利壽司（台灣）臉書

每日限定壽司搶先看：

星期一｜青魽：口感細緻鮮甜，魚肉厚實。

星期二｜生鮪魚大腹：油脂豐厚入口即化。

星期三｜生鮭魚：滑嫩鮮美的經典之選。

星期四｜炙燒鮪魚中腹：融合油脂與火烤炙燒香氣撲鼻。

星期五｜生干貝：日本空運新鮮干貝，鮮甜柔嫩。

週六＆週日｜黃瓜蝦手卷：清爽脆口的夏日首選。

連三週限定優惠不容錯過！無需預約、直接到店消費即可享有優惠，不過提醒民眾，無提供打包服務，外帶另有專用菜單，且每日品項數量有限，售完為止，建議提早前往以免撲空。

日本美登利壽司（台灣）《台北大安店》

店址：台北市大安區大安路一段81號

電話：02-8772-9966

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壽司 美登利 買一送一

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